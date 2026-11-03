Guandu passa por manutenção e afeta abastecimento no Rio e na Baixada

A Cedae realiza, nesta terça-feira (3), a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu . Durante o processo, o abastecimento de água será interrompido no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.





Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).



A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária.



"A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.



A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.



A Águas do Rio destaca que irá aproveitar a paralisação programada do Sistema Guandu para realizar mais de 100 intervenções em diferentes pontos da capital e da Baixada Fluminense. Os serviços incluem a instalação de equipamentos, reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros e manutenções preventivas em sistemas de bombeamento, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e melhorar a eficiência da distribuição de água. LEIA MAIS! Defesa Civil emite alerta para chuva forte e raios no Rio Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária."A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.A Águas do Rio destaca que irá aproveitar a paralisação programada do Sistema Guandu para realizar mais de 100 intervenções em diferentes pontos da capital e da Baixada Fluminense. Os serviços incluem a instalação de equipamentos, reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros e manutenções preventivas em sistemas de bombeamento, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e melhorar a eficiência da distribuição de água.

Entre os principais serviços está a instalação de três macromedidores em tubulações de grande porte, em locais da Baixada Fluminense, da Praça Seca e do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Os dispositivos funcionam como grandes hidrômetros e permitem acompanhar a quantidade de água que circula pelas redes. A tecnologia deve contribuir para um controle mais preciso da distribuição, facilitando a identificação de possíveis perdas e a otimização da operação.

As ações também incluem melhorias nas redes de abastecimento e em equipamentos de bairros como Tijuca, Andaraí, Méier, Irajá, Brás de Pina e Ilha do Governador, além de intervenções em comunidades atendidas pela concessionária. Na Baixada Fluminense, estão programados serviços em diferentes localidades, como manutenção de bombas e motores, consertos e troca de peças essenciais para o funcionamento do sistema.