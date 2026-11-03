Terremoto de magnitude 5,6 atinge a Colômbia

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu vasta área do centro e oeste da Colômbia na madrugada desta terça-feira (3), ferindo pelo menos uma pessoa e causando danos, segundo autoridades.

Moradores correram para as ruas ao sentirem o tremor no departamento de Tolima, como mostram vídeos postados nas redes sociais.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de cerca de 19 km na cidade de Chaparral, segundo o Serviço Geológico da Colômbia.

Uma pessoa ficou ferida pela queda de uma parede em uma residência em Chaparral, e parte da estrutura de uma igreja desabou em uma região próxima, sem causar feridos, informou a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD).

Na capital Bogotá, a mais de 150 km do local do terremoto, foram relatadas retiradas em alguns complexos residenciais, acrescentou a UNGRD.

Após o primeiro tremor, foram registrados vários outros secundários com magnitudes de até 3,5, segundo a autoridade geológica.

A Colômbia foi atingida em agosto por um terremoto de magnitude 7,4, um dos desastres naturais mais devastadores da história do país, que deixou 335 mortos e mais de 4.500 feridos.

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