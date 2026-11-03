Polícia pede prisão preventiva de motorista que agrediu idoso com voadora em SP

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Denis Young Kim, apontado como o motorista que agrediu um idoso de 79 anos na sexta-feira, 30, no Jardim Helena Maria, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A defesa não foi localizada.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento das agressões. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil pelo 5º Distrito Policial de Osasco.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que o caso ocorreu na Rua Octalles Marcondes Ferreira, no bairro Helena Maria.

A vítima, identificada como José Ricardo, de 78 anos, caminhava com a ajuda de muletas quando um carro passou bem próximo a ela. José encostou a ponta da muleta na parte de trás do veículo. O motorista saiu do carro, deu uma voadora nas costas do idoso e depois pisou na cabeça dele.

De acordo com a Polícia Civil, diligências realizadas pelas autoridades apontam que, após a identificação do veículo e do proprietário, equipes policiais se dirigiram ao endereço cadastrado de Kim, mas ele não foi localizado.

A SSP diz que as diligências continuam em andamento para localizar o paradeiro do investigado, bem como a conclusão de exames médico-legais na vítima para instruir o inquérito policial encaminhado ao Poder Judiciário.