'Quem Ama Cuida': Tom agride Elenice e segredo de Ulisses vem à tona; veja o resumo da semana

A semana de Quem Ama Cuida será marcada por confrontos, descobertas e disputas envolvendo a fortuna da família e os negócios da joalheria. Nos capítulos exibidos, Brigitte ficará frente a frente com Pilar após descobrir informações sobre a herança de seu pai. Já Adriana e Pedro colocarão em prática um plano para desmascarar a vilã.

Enquanto isso, o relacionamento de Tom e Pilar ficará sob pressão, e Elenice decidirá denunciar o companheiro após sofrer uma agressão. Na joalheria, uma investigação sobre o desvio de dinheiro também terá novos desdobramentos, com uma revelação envolvendo Ulisses.

Pedro e Adriana cercarão Zeni, que afirmará que Pilar foi a responsável por encomendar a tesourada que a fisioterapeuta sofreu na prisão. Em outra frente, Otoniel ficará desconcertado quando Heitor levantar a possibilidade de ele ser suspeito da morte de Arthur.

Fábia convidará Ademir para ir à sua casa, enquanto Otoniel sugerirá que Enéas peça-lhe permissão para namorar Elisa. Elenice participará de um aulão de dança dos anos 1980 com Mau Mau. Já Iuri verá Pilar com Tom e avisará Adriana. Fernando ficará abalado ao descobrir que Felipe está com Mau Mau. Pilar também pedirá a Tom que consiga uma arma para ela.

Terça-feira, 3

Pilar ameaçará Tom, que se comprometerá a conseguir uma arma para ela. Enquanto isso, Pedro e Adriana organizarão uma armadilha para desmascarar a mulher. Pedro também contará a Cléber que Tom mantém um relacionamento com Pilar. Em outra frente, Brigitte, com a ajuda de Lyris, encontrará um documento com o seu nome entre os pertences de Arthur. Zeni decidirá se aliar a Adriana.

Quarta-feira, 4

Adriana admitirá a Mau Mau que não confia em Zeni, mas explicará que precisa da ajuda dela para expor Pilar. Pedro contará a Brigitte que a vilã roubou a fortuna deixada por seu pai como herança. Diante da descoberta, Brigitte decidirá confrontá-la.

Elenice também tomará uma decisão sobre seu casamento e dirá a Cléber que pretende se separar de Tom. Já Rafael levantará suspeitas sobre Diná ao sugerir a Heitor que existem motivos para ela ser investigada pela morte de Arthur.

Quinta-feira, 5

Brigitte enfrentará Pilar e deixará claro que tem o apoio de Pedro. Para avançar no plano contra a vilã, Adriana proporá simular o fim do relacionamento com Pedro, e ele aceitará.

O conflito entre Tom e Elenice chegará a outro nível quando ele a agredir após ouvir que ela deseja a separação. Com a ajuda de Rosa e Elisa, Elenice decidirá procurar a delegacia para denunciá-lo. Na joalheria, Adriana convidará Tiago para unir forças contra Ingrid na presidência da empresa, mas Pilar flagrará os dois juntos.

Sexta-feira, 6

Pilar reagirá à articulação de Adriana e Tiago para afastar Ingrid do comando da joalheria. Enquanto isso, André, Adriana e Pedro descobrirão que parte do dinheiro desviado da empresa foi parar em uma conta bancária em nome de Felipe.

Rafael e Ingrid procurarão Brigitte para oferecer uma mesada à irmã, mas a disputa pela herança continuará. Tom também recorrerá a Pilar em busca de ajuda. Em outra trama, Bia procurará Otoniel para conhecer melhor o espiritismo, enquanto Mau Mau contará a Fernando que Otoniel tentou afastá-los.

Sábado, 7

A investigação sobre o dinheiro da joalheria terá uma revelação importante: André, Pedro e Adriana descobrirão que Ulisses usou o nome de Felipe para desviar os valores. Diante da possibilidade de ser denunciado, ele confessará a fraude a Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago.

Ulisses ainda pedirá a Adriana que não revele o esquema às autoridades, alegando que deseja evitar que Felipe seja prejudicado. Enquanto isso, Brigitte recusará a mesada oferecida pelos irmãos e reafirmará que pretende lutar pela herança do pai. Diná também ouvirá uma conversa entre Pilar e Tom, o que poderá trazer novos desdobramentos para a trama.