'É maldade. Eu não ia macetar o carro dele com uma muleta', diz idoso agredido com voadora

José Ricardo, de 78 anos, classificou como maldade a agressão que sofreu ao atravessar a rua no trânsito de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso ocorreu na sexta, 30.

"É maldade. Cara maldoso. Com a muleta eu não ia 'macetar' o carro dele", afirmou em entrevista à TV Globo nesta terça, 3.

José caminhava com a ajuda de muletas quando um carro passou bem próximo a ela. Além da dificuldade motora, ele tem também tem a visão comprometida por uma catarata.

Em entrevista à Rede Globo, o idoso disse que não lembra se chegou a encostar a ponta da muleta na parte de trás do veículo. No entanto, o motorista saiu do carro, deu uma voadora em suas costas e um pisão na cabeça.

"Se eu tivesse enxergando eu poderia falar se ele bateu em mim. Mas eu não vejo nada. Não lembro de nada. Quero que se achar ele, perguntar porque ele fez isso comigo. Não fiz nada pra ele. Sou analfabeto, mas não sou ignorante. Graças a Deus", declarou

Ele sofreu um ferimento na cabeça e sente dores fortes ao respirar após a agressão. A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Denis Young Kim, apontado como o motorista responsável pela violência.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento das agressões.

Segundo a SSP, as diligências prosseguem para confirmar a identidade do autor, e José passará por exames médico-legais, que irão colaborar com a apuração e a responsabilização criminal. O caso é investigado pelo 5º Distrito Policial de Osasco.