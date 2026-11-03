Justin Timberlake prepara documentário com relatos de Janet Jackson e menções a Britney Spears

Justin Timberlake prepara uma série documental sobre sua trajetória pessoal e profissional que promete revisitar alguns dos episódios mais comentados de sua carreira. Dividida em quatro partes, a produção será lançada pela Apple TV+ em dezembro e contará com depoimentos de nomes ligados à história do cantor, entre eles Janet Jackson, segundo informações publicadas pela revista Variety.

Um dos assuntos abordados será o episódio conhecido como wardrobe malfunction (falha no figurino) ocorrido durante o show do intervalo do Super Bowl de 2004, que ganhou até nome próprio: Nipplegate. Na ocasião, Timberlake se apresentou ao lado de Janet Jackson, e uma parte da roupa da cantora foi removida durante a performance, deixando um dos seios à mostra. O acontecimento gerou grande repercussão e marcou a carreira dos dois artistas.

De acordo com uma das fontes ouvidas pela Variety, Janet deve comentar o episódio no documentário. Outra fonte afirma que Timberlake também abordará declarações recentes de sua ex-namorada, Britney Spears, sobre o relacionamento dos dois.

A produção será dirigida por Fisher Stevens, mas outros detalhes sobre o projeto ainda não foram divulgados. Procuradas pela revista, as equipes de Timberlake e de Jackson, além da Apple, não comentaram as informações ou não responderam aos pedidos de posicionamento.

Diagnóstico de Lyme e polêmicas marcaram os últimos anos

O anúncio do documentário ocorre em um período de menor exposição pública do cantor. Depois de encerrar, em julho de 2025, a turnê mundial Forget Tomorrow, realizada para divulgar o álbum Everything I Thought It Was, lançado em março de 2024, Timberlake fez uma participação no show de Jay-Z em Paris, mas teve poucas aparições públicas desde então.

Em julho de 2025, o artista revelou ter sido diagnosticado com doença de Lyme, condição que, segundo ele, afetou sua rotina e algumas apresentações durante a turnê. Na ocasião, explicou que decidiu tornar o diagnóstico público para falar sobre as dificuldades enfrentadas longe dos palcos.

"Tenho enfrentado alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme - não digo isso para que sintam pena de mim, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores", escreveu.

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O cantor também descreveu os efeitos da doença: "Se você já teve essa doença ou conhece alguém que tenha, sabe que conviver com ela pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente".

A turnê também foi marcada por um episódio judicial. Em junho de 2024, pouco antes do início das apresentações, Timberlake foi detido em Sag Harbor, em Nova York, após avançar uma placa de parada obrigatória e dirigir de forma irregular. O caso terminou com uma condenação por dirigir sob influência de álcool (DWI).

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Na época, circulou a informação de que o cantor teria dito aos policiais: "Isso vai arruinar a turnê". A frase ganhou repercussão nas redes sociais, mas imagens da câmera corporal dos agentes, divulgadas posteriormente, mostraram que ele não pronunciou essas palavras. O que se consegue ouvir é algo semelhante a "Estou em turnê".