Acessos a site e aplicativo do Banco do Brasil são normalizados

“Os canais digitais já operam normalmente e todos os serviços estão à disposição dos clientes”, afirma comunicado da instituição financeira enviado à Agência Brasil.

Durante a manhã, clientes utilizaram as redes sociais para relatar dificuldade no acesso. Em alguns casos, o aplicativo nem sequer fornecia a opção de fazer login. Em outros, mesmo digitando usuário e senha, o acesso não era liberado.

O Banco do Brasil reconheceu a instabilidade e informou que transações com cartões não chegaram a ser afetadas.

Números

De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas e interrupções em serviços digitais, como aplicativos de bancos, redes sociais, operadoras de telefonia, sites e plataformas de comércio eletrônico, os relatos passaram a surgir por volta das 8h. O pico de reclamações foi atingido às 9h40, com mais de 6,1 mil registros.