Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: Vasco tem a goleadora do ano

A atacante Lourdes González, do Vasco, encabeça a categoria Artilheira da Temporada no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A disputa condecora a jogadora que mais gols marcou nas quatro competições nacionais femininas do ano: as três divisões do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

A paraguaia de 27 anos balançou as redes 21 vezes em 25 jogos em 2026. Considerando apenas os torneios nacionais, foram 15 gols em 16 partidas - todos na campanha do título vascaíno no Brasileirão A2 (segunda divisão). Na Copa do Brasil, ela passou em branco na derrota por 1 a 0 para o São Paulo no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelas oitavas de final.

A premiação está marcada para o próximo dia 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo. Na ocasião, também serão revelados os ganhadores das categorias Craque da Torcida, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio, além do anúncio da Seleção da Temporada.

Lourdes atua no Brasil desde 2023, quando deixou o Libertad, de seu país, para jogar no Avaí Kindermann. Foram duas temporadas no time catarinense até ser contratada no ano passado pelo Vasco. Em julho, ela ultrapassou a compatriota Graciela Martínez, também atacante, tornando-se a maior artilheira estrangeira da história do futebol feminino cruzmaltino. Ao todo, a camisa 9 acumula 30 gols em 45 jogos pelo clube.

No ranking considerado para o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, a paraguaia vence a disputa com Marília, do Cruzeiro. Artilheira do Brasileirão A1 (primeira divisão) com 11 gols, a atacante das Cabulosas ainda marcou um na Copa do Brasil, totalizando 12 bolas na rede, três a menos que Lourdes.

Artilheira do Brasileirão A3 (terceira divisão) pelo Realidade Jovem, Ingrid é a terceira principal goleadora das competições nacionais no momento, com 10 gols. Além de balançar as redes uma vez na Copa do Brasil, a atacante marcou nove na campanha que culminou no acesso do clube de São José do Rio Preto (SP) à Série A2 de 2027.

Tanto Realidade Jovem como Cruzeiro já deram adeus à Copa do Brasil. O torneio está nas semifinais, mas com as artilheiras dos times que ainda brigam pelo título longe do número de gols de Lourdes. A volante Raquel Domingues, do Bahia, é quem tem mais gols entre os quatro clubes restantes: oito, curiosamente, todos marcados no Brasileirão.

Na sequência, está Martina del Trecco (Red Bull Bragantino), que balançou as redes sete vezes na temporada. A argentina é seguida pelas também atacantes Fernanda, Laysa, Cristiane (as três do Flamengo); Wendy Carballo e Cássia (ambas Bahia); e Sole Jaimes (Internacional), todas elas com seis gols.