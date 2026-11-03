Segunda morte é confirmada após muro desabar em SP; idosa e homem de 43 anos são as vítimas

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou na manhã desta terça-feira, 3, a morte de uma segunda vítima do desabamento de um muro na Vila Carmosina, na zona leste da capital paulista. Douglas Santos da Silva, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos.

No momento do acidente, a idosa Maria do Carmo Benedita Silva, de 80 anos, também morreu no local. Outras nove pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, e foram encaminhadas para unidades de pronto-atendimento da região por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Defesa Civil Municipal realizou vistoria técnica no local e interditou o muro remanescente e estruturas vizinhas por medida de segurança contra potenciais novos deslizamentos ou desabamentos.

O caso foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo). A perícia técnica do Instituto de Criminalística (IC) foi acionada para determinar as causas exatas do colapso estrutural, e exames complementares foram requisitados ao Instituto Médico-Legal (IML) para instruir o inquérito policial.