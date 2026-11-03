Veja quem são os secretários anunciados por Douglas Ruas

O governador eleito Douglas Ruas (PL) anunciou, na manhã desta terça-feira (3), os nomes que vão compor o novo secretariado do Governo do Rio pelos próximos quatro anos. Ruas falou com jornalistas, ao lado da vice-governadora eleita Fernanda Louback, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no Centro do Rio.

Durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou que a vice-governadora Fernanda Louback comandará a Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher, Maria Gabriela Bessa a Secretaria Casa Civil e Governança e Anderson Monteze ficará responsável pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.

"Hoje a gente inaugura uma nova etapa no período de transição, já anunciando alguns nomes que vão compor o secretariado do governo que há de se iniciar a partir do dia 6 de janeiro de 2027. Pessoas técnicas e qualificadas que chegam para dar seguimento a esse trabalho. Nós apresentamos à população do estado do Rio de Janeiro, durante a campanha eleitoral, um plano de governo denominado Plano Rio Real. E essas pessoas estão comprometidas em trabalhar todos os dias a partir do dia 6 de janeiro para entregar aquilo que a gente apresentou e confirmando assim a opção que a população fez nas urnas nas eleições do dia 4 de outubro", afirmou Ruas.

Vereadora de Niterói, Fernanda Louback deixará o cargo para assumir o cargo de vice-governadora e de secretária de Politicas Inclusivas e da Mulher. Ao anunciá-la, Ruas a definiu como "uma pessoa qualificada".



"São dois temas que nós colocamos no nosso plano de governo como transversais. Políticas que devem estar presentes em todas as pastas do nosso governo. E ter a Fernanda à frente dessa pasta é a certeza de que nós teremos esses temas garantidos. A Fernanda há de deixar o cargo de vereadora na cidade de Niterói ao fim desse ano e vai assumir o cargo de vice-governadora e também vai acumular essa secretaria importante do nosso governo", disse.

Fernanda agradeceu pela oportunidade e prometeu cuidar da mulheres e falou sobre a luta pela inclusão.



"Recebo com muita alegria esse compromisso de ser secretária da Inclusão e da Mulher. É uma pauta que eu luto há muito tempo. Sou mãe atípica de duas meninas autistas e sei o que é viver na pele a exclusão, a luta pelos direitos, a luta para poder ser incluído. E hoje vejo que toda essa luta valeu a pena, porque eu vou conseguir colocar em prática tudo que eu sempre quis, incluir as pessoas", afirmou.

Socióloga de formação e gestora pública com especialização em planejamento urbano, Maria Gabriela Bessa vai assumir a Secretaria da Casa Civil e Governança. O governador eleito prometeu uma pasta mais enxuta.



"Será uma Secretaria da Casa Civil num formato diferente do que nós vimos nos últimos anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós vimos um modelo de Casa Civil muito inchado, com muitas políticas públicas embaixo. Nós vamos ter um modelo mais enxuto, que verdadeiramente vai se preocupar com a coordenação dos projetos estratégicos para o governo", prometeu.

"É com muita honra que eu estou aqui hoje, ao lado do governador Douglas Ruas e da vice Fernanda. Me orgulho muito por ter duas mulheres aqui, acho que é simbólico e é um momento histórico, poucas mulheres estiveram à frente, por exemplo, da Casa Civil. A meta é que nenhum serviço deixe de ser interrompido, para que a gente possa começar a participar já nos processos de tomada de decisão que vão impactar já os próximos meses”, declarou Maria Gabriela.

Servidor público federal, formado em Administração, com especialização em gestão, finanças e orçamento, Anderson Monteze assumirá a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.



Sobre o novo secretário, Ruas afirmou: "Eu vejo o Anderson como aquele técnico que sempre teve oportunidade de compor a equipe, mas muitas vezes não teve oportunidade de implementar as suas ideias, as suas convicções, por conta de estar sempre abaixo de um quadro da política e como a gente falou durante toda a nossa campanha, que nós vamos priorizar os técnicos à frente das secretarias", frisou.

"A Seplag vai estar ali para poder fazer esse apoio à gestão. Inclusive, com a parte de inovação, que hoje a gente fala muito de simplificar processos, trazer o cidadão para mais próximo do Estado através da digitalização de serviços, para que o cidadão se sinta realmente confortável em acessar as nossas plataformas digitais e ter os seus serviços prestados. Ao mesmo tempo, esse desafio no fiscal não é tão simples no Estado do Rio de Janeiro, mas nós temos também instrumentos para colocar em prática agora que o que o governador Douglas nos deu como missão: promover o equilíbrio fiscal sustentável e com investimentos em todo o Estado", destacou Anderson.

Ruas lamenta pedidos de 2º turno



Questionado sobre a movimentação por pedidos de segundo turno para as eleições do Governo do Rio, Ruas, declarado eleito após a retotalização dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), disse ser "lamentável" a ação e afirmou que confia na Justiça Eleitoral.



"Em relação à questão de eventuais questionamentos ao resultado proclamado pela Justiça Eleitoral do Brasil, a gente tende a lamentar o movimento que tentam insurgir a população contra a Suprema Corte do nosso país, querendo mudar o resultado já proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Realmente é um afronto à Justiça Eleitoral, mas nós temos muita confiança no sistema eleitoral do Brasil e temos a pura convicção de que essa questão está superada. As eleições de 2026 já se encerraram em todo o território nacional", afirmou.



Aos jornalistas, Ruas revelou que ainda não tem o número de secretarias definido, mas prometeu que haverá uma redução "significativa" em relação ao existente atualmente no estado. "A nossa proposta é de ter um governo ainda mais enxuto do que se apresenta hoje", disse.



Sobre a Secretaria de Segurança Pública, Ruas respondeu: "Em breve a gente vai anunciar os nomes da nossa equipe para estar à frente da segurança. Desde o início da pré-campanha, eu sempre me manifestei a favor do modelo em que todos os estados do Brasil adotam, que é uma secretaria de segurança com o comando da Polícia Civil e o comando da Polícia Militar abaixo desse secretário, e é isso que a gente vai fazer".



Questionado sobre a fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos e a carta divulgada por ele, em que se autodeclara presidente eleito, Douglas Ruas não respondeu.



Ruas foi declarado governador eleito após a retotalização dos votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que considerou nulos os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), cuja candidatura havia sido indeferida pela Justiça Eleitoral. Com a recontagem, o candidato do PL alcançou 50,88% dos votos válidos e foi confirmado como vencedor no primeiro turno.



