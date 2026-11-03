Quem são os seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt e quais já retiraram o sobrenome do pai

Os seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt voltaram a ser assunto após Vivienne, de 18 anos, conseguir na Justiça a retirada do sobrenome do pai. Com a decisão, anunciada na última segunda-feira, 2, ela se tornou a quarta integrante da família a fazer a alteração legal. Agora, a jovem passa a se chamar Vivienne Marcheline Jolie.

Antes dela, Shiloh, Maddox e Zahara também conseguiram remover o nome do ator dos documentos. Os outros dois filhos do ex-casal são Pax e Knox. Embora Knox já tenha aparecido publicamente sem o sobrenome Pitt, não há confirmação de que tenha solicitado a mudança oficialmente.

A família é formada por três filhos adotados e três biológicos. Maddox, Zahara e Pax chegaram à vida de Angelina por meio da adoção, enquanto Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne são filhos biológicos da atriz e do ator.

Angelina Jolie e Brad Pitt se conheceram durante as gravações de Sr. e Sra. Smith, em 2004. O relacionamento começou no ano seguinte, e os dois se casaram em 2014. A atriz pediu o divórcio em setembro de 2016, dando início a uma longa disputa judicial que envolveu a guarda dos filhos e questões patrimoniais.

O divórcio foi concluído em dezembro de 2024, após anos de negociações e processos.

Conheça os seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt

Maddox Chivan Jolie, de 25 anos, é o mais velho. Nascido no Camboja, ele foi adotado por Angelina em 2002, antes do relacionamento da atriz com Pitt. O ator também o adotou posteriormente. Em setembro de 2026, um juiz de Los Angeles aprovou o pedido para que o jovem retirasse o sobrenome do pai. Desde então, seu nome legal é Maddox Chivan Jolie.

Pax Thien, de 22 anos, nasceu no Vietnã e foi adotado por Angelina em 2007. Brad também participou do processo de adoção. Diferentemente dos irmãos, Pax não teve uma mudança legal de sobrenome confirmada e ainda é identificado publicamente como Pax Jolie-Pitt.

Zahara Marley Jolie, de 21 anos, nasceu na Etiópia e foi adotada pela atriz em 2005. Assim como Maddox, ela também foi adotada posteriormente por Brad. Em setembro de 2026, a Justiça autorizou a retirada do sobrenome do ator. A jovem já havia se apresentado publicamente usando o nome Zahara Marley Jolie durante uma atividade universitária.

Shiloh Nouvel Jolie, de 20 anos, é a primeira filha biológica do ex-casal. Ela nasceu na Namíbia, em 2006, e foi a primeira dos irmãos a conseguir a mudança legal. A jovem entrou com o pedido em maio de 2024, pouco depois de completar 18 anos. A alteração foi aprovada em agosto daquele ano, e seu nome passou a ser Shiloh Nouvel Jolie.

Os gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline, ambos de 18 anos, nasceram na França, em julho de 2008. Vivienne teve o pedido de mudança do nome aprovado em 2 de novembro de 2026 e agora é legalmente Vivienne Marcheline Jolie. Antes mesmo da decisão, ela já havia aparecido nos créditos do musical da Broadway The Outsiders usando o sobrenome da mãe.

Já Knox também foi identificado publicamente sem o sobrenome Pitt, no diploma de conclusão do ensino médio, em junho de 2026. Até o momento, porém, não há registro confirmado de que tenha feito a alteração legal.