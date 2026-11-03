'A Nobreza do Amor' se aproxima do fim; confira os desfechos da batalha pelo trono de Batanga

A Nobreza do Amor chega ao fim nesta sexta-feira, 6. Os capítulos finais da novela das seis trazem o encerramento dos conflitos em Batanga, com batalha e possível sacrifício de personagem.

Os rebeldes e aliados do reino de Zinga chegam para um último confronto contra Jendal. Em uma luta do vilão contra sua filha Kênia, Omar se envolve e decide tomar sua vingança.

Durante o conflito, ele acerta Jendal, que terá de ser socorrido dentro do palácio.

Tonho e Chinua agem juntos, rendem os guardas e salvam Alika. Emocionada com o reencontro, a princesa abraça o parceiro e segue em busca do vilão.

No entanto, durante a batalha para salvar a princesa, Ladisa será atingida, para o desespero de Akin.

É provável, porém, que a guerreira sobreviva ao final, já que o único personagem tido como morto ao final do folhetim, segundo as sinopses, é Jendal.

As cenas da batalha devem começar a ir ao ar a partir desta quarta-feira, 4.