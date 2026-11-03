Atacante de 30 anos do Tenerife morre após choque durante partida

O atacante do Tenerife Jesús de Miguel morreu nesta terça-feira (3), aos 30 anos, um dia após sofrer uma parada cardíaca em consequência de uma colisão durante partida, informou o clube da segunda divisão espanhola.

O jogo da segunda divisão contra o Andorra foi interrompido nos acréscimos, depois que De Miguel desmaiou após um choque com o goleiro visitante Jesús Owono, que havia saído da área para afastar uma bola longa e acertou o atacante no peito com o joelho.

“Atormentados pela dor, com um nó na garganta e incapazes de acreditar que isso seja verdade, nós, do CD Tenerife, comunicamos o trágico falecimento de Jesús de Miguel Alameda”, informou o clube.

“Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que possa aliviar esse sentimento transbordante de tristeza.”

De Miguel permaneceu imóvel enquanto jogadores de ambas as equipes pediam assistência médica. Owono recebeu um cartão vermelho direto.

A equipe médica atendeu De Miguel em campo por mais de cinco minutos antes de ele ser levado ao hospital de ambulância.

Partidas canceladas

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) adiou todas as partidas marcadas para terça-feira (3), incluindo os jogos da Copa do Rei e da Copa da Rainha.

A entidade também cancelou a apresentação oficial da seleção sub-21 da Espanha contra o Japão, em sinal de respeito e solidariedade à família de De Miguel, aos companheiros de equipe e aos torcedores do Tenerife.

Clubes de futebol de toda a Espanha prestaram homenagens a De Miguel.

“Nossos pensamentos e apoio estão com sua família, amigos e entes queridos nestes momentos difíceis”, afirmou o Barcelona em comunicado.

“O Real Madrid deseja expressar suas condolências e carinho à família, aos companheiros de equipe, ao clube e a todos os seus entes queridos”, disse o clube.

De Miguel nasceu em Madri em 1996 e se transferiu do Castellón para o Tenerife antes da temporada 2025/26, marcando 11 gols na última temporada.

(Reportagem em parceria com Ruairidh Barlow em Barcelona, na Espanha, e Rohith Nair em Bengaluru, na Índia)

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