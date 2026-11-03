Tiroteio em praia do litoral de SP provoca correria e pânico

Um tiroteio na faixa de areia da Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, provocou correria entre turistas, banhistas e comerciantes no fim da tarde da segunda-feira, 2, feriado de Finados. Câmeras de segurança registraram o momento dos disparos e a fuga das pessoas que estavam na praia, incluindo crianças.

Nas imagens, um homem aparece se escondendo atrás de um trailer de lanches e apontando uma arma em direção à praia. Assustados, os banhistas correm para se proteger, deixando pertences para trás.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), um jovem de 18 anos foi indiciado por tentativa de homicídio após atirar contra um homem de 25 anos. A vítima e outro rapaz, de 21 anos, responderão por porte ilegal de arma de fogo.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, um deles com a numeração raspada, além de 13 munições. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ubatuba, e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.