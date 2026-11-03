Corpo de menino morto em acidente é enterrado na Baixada





Identificado pelas iniciais B.F., o menino estava na caçamba do veículo com outras crianças quando o acidente aconteceu, na tarde de domingo (1º), na Rua Doutor Farrula, no bairro Nova Aurora.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h para atender a ocorrência, na altura do número 253. Ao chegar ao local, os militares encontraram o adolescente já sem vida. Uma menina recebeu atendimento e foi liberada no local.



Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, sete vítimas deram entrada no Hospital Geral de Emergência do município. Cinco receberam atendimento médico e tiveram alta.



Outros dois meninos foram transferidos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Um deles, de 11 anos, passou por cirurgia no membro inferior direito e recebeu alta na manhã de segunda-feira (2).



O segundo adolescente, de 14 anos, sofreu ferimentos no rosto e fraturou um membro superior. Ele passou por exames, recebeu imobilização e curativo. Até a última atualização, permanecia internado, lúcido, orientado e estável.



A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender a ocorrência. Quando chegaram, o menino já estava morto.



O caso está sob investigação da 54ª DP (Belford Roxo). De acordo com a Polícia Civil, o motorista da picape foi ouvido. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.



As autoridades apuram como o veículo tombou e as condições em que as crianças eram transportadas no compartimento de carga. LEIA MAIS: Vídeo! Incêndio atinge depósito de equipamentos eletrônicos na Penha Identificado pelas iniciais B.F., o menino estava na caçamba do veículo com outras crianças quando o acidente aconteceu, na tarde de domingo (1º), na Rua Doutor Farrula, no bairro Nova Aurora.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h para atender a ocorrência, na altura do número 253. Ao chegar ao local, os militares encontraram o adolescente já sem vida. Uma menina recebeu atendimento e foi liberada no local.Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, sete vítimas deram entrada no Hospital Geral de Emergência do município. Cinco receberam atendimento médico e tiveram alta.Outros dois meninos foram transferidos para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Um deles, de 11 anos, passou por cirurgia no membro inferior direito e recebeu alta na manhã de segunda-feira (2).O segundo adolescente, de 14 anos, sofreu ferimentos no rosto e fraturou um membro superior. Ele passou por exames, recebeu imobilização e curativo. Até a última atualização, permanecia internado, lúcido, orientado e estável.A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender a ocorrência. Quando chegaram, o menino já estava morto.O caso está sob investigação da 54ª DP (Belford Roxo). De acordo com a Polícia Civil, o motorista da picape foi ouvido. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.As autoridades apuram como o veículo tombou e as condições em que as crianças eram transportadas no compartimento de carga.

Manutenção do Guandu interrompe abastecimento no Rio e na Baixada

A Cedae realiza, nesta terça-feira (3), a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu. Durante o processo, o abastecimento de água será interrompido no Centro e nas zonas Norte e Sul da capital fluminense, além dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

Segundo a Cedae, a manutenção começou no horário previsto, às 4h, e ainda está no início, com previsão de retomada gradativa a partir das 4h de quarta-feira (4).



A Águas do Rio informa que, com o restabelecimento integral da produção pela Cedae, terá início o processo de normalização gradativa do abastecimento nas regiões atendidas pela concessionária.



"A previsão é que o fornecimento seja regularizado em 72 horas a partir desse momento, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem registradas ocorrências durante a recuperação do sistema", afirma em nota.



A concessionária também orienta que os clientes reservem água para o período, priorizando o uso em atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo até a regularização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.