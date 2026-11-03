Rio tem quase 7 mil oportunidades de empregos

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 6.802 mil oportunidades de emprego , estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE

Quem procura trabalho no Rio de Janeiro tem 1.369 oportunidades para consultar nesta semana. O levantamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne vagas para diferentes perfis profissionais, desde quem está tentando ingressar no mercado pela primeira vez até quem já possui experiência e busca uma nova colocação.



Entre as oportunidades para profissionais com experiência, destacam-se 50 vagas para operador de loja e seis para copeira de hospital. A lista também reúne postos em outras funções, ampliando as possibilidades para quem procura uma nova colocação profissional.



Quem ainda não tem experiência também encontra oportunidades na relação divulgada pela secretaria. São 166 vagas para vendedor, 100 para auxiliar de limpeza e 100 para repositor, entre outras funções que podem representar uma porta de entrada para o mercado de trabalho.



A lista também conta com 275 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Entre elas, estão 50 vagas para atendente, além de 48 para atendente de loja, 14 para mecânico de refrigeração e outras nove para eletricista de manutenção.



Há ainda oportunidades para mecânico, auxiliar de manutenção e operador de equipamento, entre outras atividades.

Setrab





Na Região Metropolitana, as oportunidades remuneram até R$ 3.242 para as funções de fiscal de loja, em Copacabana, auxiliar de limpeza, na Ilha do Governador, e carregador e descarregador de caminhões, em Irajá. Há, ainda, 165 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).



Na Região Serrana, todas as 141 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. Os salários podem chegar a R$ 4.863 para funções como as de carpinteiro, farmacêutico, encarregado de estoque e costureira de roupas.



Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 59 oportunidades, tais como eletricista de instalações, gerente administrativo e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis salariais e de escolaridade.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (55,1%) e Serviços (44,9%). A maioria dos empregadores (61%) exige o Ensino Médio completo e 66,8% das vagas oferecem até dois salários-mínimos.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) divulga esta semana 3.340 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. As vagas são distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou quer ser um jovem aprendiz, há 2.034 chances.Na, as oportunidades remuneram até R$ 3.242 para as funções de fiscal de loja, em Copacabana, auxiliar de limpeza, na Ilha do Governador, e carregador e descarregador de caminhões, em Irajá. Há, ainda, 165 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).Na, todas as 141 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. Os salários podem chegar a R$ 4.863 para funções como as de carpinteiro, farmacêutico, encarregado de estoque e costureira de roupas.Já no, a captação de vagas reuniu 59 oportunidades, tais como eletricista de instalações, gerente administrativo e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis salariais e de escolaridade.De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (55,1%) e Serviços (44,9%). A maioria dos empregadores (61%) exige o Ensino Médio completo e 66,8% das vagas oferecem até dois salários-mínimos.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

Mudes

A Fundação Mudes está com 407 oportunidades abertas nesta semana para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. São 223 vagas de estágio, 122 para o programa Jovem Aprendiz, 31 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e 31 posições para contratação profissional nos regimes CLT e PJ.





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 19 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 19 vagas. Sendo técnico em administração (3) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (31) e ciências contábeis (9). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 19 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 19 vagas. Sendo técnico em administração (3) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.Tanto a candidatura para as vagas como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site http://www.mudes.org.br./

CIEE

Já o Centro de Integração Empresa-Escola do Estado do Rio de Janeiro (CIEE Rio) oferece 1.627 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelo site http://www.ciee.org.br/

Light

A concessionária de energia oferta 17 oportunidades de emprego que contemplam diferentes áreas de atuação, níveis de qualificação profissional e pessoas com deficiência (PcD).

As vagas passam por áreas comerciais e administrativas, como Agente de Relacionamento Comercial e Assistente de Almoxarifado. Para quem fez curso técnico, há oportunidades em Técnico em Telecomunicação de Campo, Técnico de Campo Júnior. Técnico de Campo Pleno, Eletricista da Distribuição (Telemedição), Eletricista de Rede Aérea.

Já para ensino superior, as vagas são de Analista de Compliance Sênior, Analista de Dados do Negócio Sênior

Analista de Gestão da Geração Sênior, Analista de Riscos e Controles Internos Sênior, Especialista de Compliance, Especialista em Dados Técnicos da Rede Elétrica, Especialista de Planejamento Estratégico e Especialista em Regulação. Na área da saúde, há uma vaga para Médico do Trabalho.

Interessados devem acessar o site https://talentoslight.gupy.io/

Drogarias Pacheco

Com a chegada do verão e o aumento do movimento nas regiões litorâneas, o Grupo DPSP, responsável pelas redes de drogarias Pacheco e São Paulo, está com 42 vagas temporárias para atendente de loja no estado. As oportunidades fazem parte do Projeto Verão, iniciativa que busca reforçar as equipes durante a temporada e ampliar a capacidade de atendimento nas lojas da companhia.



Os profissionais contratados atuarão no atendimento aos clientes e no suporte à rotina das lojas, contribuindo para a organização e o funcionamento das operações durante a temporada. A função oferece contato direto com o público e a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação, relacionamento e atendimento.



Os contratos têm duração de 60 dias, e os profissionais contratados terão direito a vale-refeição e vale-transporte durante o período de trabalho. Ao término do contrato, existe a possibilidade de efetivação, conforme o desempenho individual e a disponibilidade de oportunidades na companhia.

Para se inscrever, acesse o site.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.