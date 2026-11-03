Cedae paralisa Sistema Guandu para se preparar para o verão no RJ

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) paralisou a produção de água do Sistema Guandu, na madrugada desta terça-feira (3), para que a estação de tratamento seja preparada para a alta do consumo no verão.

Até lá, ficará suspenso o fornecimento para as concessionárias que atendem à capital e aos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

A produção será retomada de forma gradativa, o que pode durar até 72 horas. A Cedae recomenda aos consumidores que reservem água para o período, adiando tarefas que demandem grande consumo, como lavar calçadas e carros.

A demora na normalização do serviço deve ser maior para residências em áreas mais altas dos municípios.

A captação e o tratamento do Rio Guandu, na Baixada Fluminense, abastecem cerca de 9 milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Manutenção preventiva

O Sistema Guandu produz em média 43 mil litros de água por segundo. Desde 2007, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu está no livro Guinness World Records como a maior estação de água em tratamento contínuo do mundo.

Para garantir a continuidade do serviço no verão, uma equipe de 500 funcionários atua em mais de 100 frentes de trabalho, realizando serviços de vistoria, limpeza, manutenções preventivas e corretivas em equipamentos e estruturas do sistema.

O trabalho inclui também a instalação de um macromedidor, equipamento que funciona como hidrômetro para tubulações de grande porte.

“A manutenção preventiva aumenta a garantia de que o sistema chegue ao verão em plenas condições operacionais, diminuindo a chance de alguma paralisação emergencial ou redução da produção justamente no período de maior consumo”, explica a diretora de Saneamento e Grande Operação da Cedae, Elisa Silva.