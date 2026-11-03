Zambelli cobra R$ 50 em comunidade virtual para se manter na Itália

A ex-deputada federal e foragida da Justiça brasileira, Carla Zambelli (PL) , criou uma comunidade paga para viabilizar sua estadia na Itália. Para fazer parte, apoiadores devem contribuir com R$ 50 mensais. Ela está na Itália desde o ano passado, quando fugiu do país depois de ser condenada a 10 anos de prisão por envolvimento com a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificação de documentos oficiais.

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Na Itália, ela chegou a ser presa, mas foi liberada após a Justiça italiana negar a extradição. No momento, aguarda julgamento de extradição relacionado a outra condenação: perseguição à mão armada a um jornalista em 2022.



A comunidade foi anunciada em vídeo nas redes sociais da ex-deputada, que alegou que não pode trabalhar porque não consegue abrir uma conta de banco na Itália. Ela afirma também estar com os bens bloqueados.



"Eu tenho certeza que isso pode ajudar em alguma coisa na sua vida, mas se você um dia me admirou, eu te peço essa ajuda: para que você entre nessa comunidade e faça sua inscrição, para que eu possa me manter aqui na Itália, até as coisas se resolverem no Brasil, até eu poder ter uma oportunidade de trabalho, até eu poder abrir uma conta corrente aqui na Itália e poder resolver a minha situação financeira. Por enquanto eu preciso da sua ajuda", declarou.



Na legenda da postagem, ela afirma que vai oferecer à comunidade conteúdos exclusivos, histórias e bastidores, além de lives e convidados para tratar de assuntos "com toda a liberdade de expressão que não existe mais no Brasil."



"Se você tem condição, eu vou prover pra você conteúdos exclusivos de várias áreas de conhecimento. Nós vamos falar sobre tudo e também vou passar um pouco da experiência que eu tive na prisão e o que isso me ensinou", dispôs-se.

Julgamento sobre extradição de Carla Zambelli

A Justiça da Itália adiou para 24 de novembro o julgamento sobre a extradição para o Brasil da deputada cassada Carla Zambelli, no caso em que ela foi condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Em 2022, ela sacou um revólver e perseguiu um jornalista pelas ruas de São Paulo.

A Corte de Apelação de Roma atendeu a um pedido da defesa, que solicitou o adiamento do julgamento alegando não ter tido acesso à documentação enviada pelo Brasil sobre as condições da Colmeia, como é conhecida a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, para onde Zambelli deve ser levada caso seja extraditada.

Fuga

Após a primeira condenação, antes que fosse expedida a ordem para o cumprimento da pena, Zambelli se valeu do passaporte europeu para embarcar rumo aos Estados Unidos e depois para a Itália, onde pediu refúgio por perseguição política.



Ela chegou a ser presa em Roma a pedido do STF, por intermédio do governo brasileiro, que pediu sua extradição imediata. A primeira instância da Justiça italiana chegou a conceder a extradição, mas a decisão acabou cassada por um tribunal de apelação, que considerou duvidosa a atuação de Moraes, por figurar como juiz e vítima no mesmo processo.