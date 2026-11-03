Rioprevidência faz prova de vida digital para nascidos em novembro

O Rioprevidência iniciou nesta terça-feira (3/11) a Prova de Vida Digital 2026/2027 para nascidos em novembro. Desta vez, o procedimento é destinado a 16.807 aposentados e pensionistas da autarquia, sendo 12.167 civis e 4.640 militares. O grupo tem até o dia 30 deste mês para cumprirem com a obrigação.

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A Prova de Vida Digital é feita no aplicativo oficial Gov.br por biometria facial. Ao realizar o reconhecimento facial, o aplicativo comprova que você está vivo e envia essa informação para o órgão que paga seus benefícios.



Para validação biométrica e conclusão do processo, é indispensável que o beneficiário possua conta com nível de segurança Prata ou Ouro.



Confira o passo a passo:



- Baixe e acesse o aplicativo gov.br;

- Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;

- Após logar no aplicativo, na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida";

- Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente";

- Na tela "Autorização", clique em "Autorizar";

- Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;

- Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK";

- Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado";

- Faça o acompanhamento da Prova de Vida pelo site do seu órgão pagador.



Em caso de dúvidas ou dificuldades, existem 15 postos e agências do Rioprevidência que possuem reforços de funcionários preparados para eventuais esclarecimentos sobre como proceder para a Prova de Vida Digital Anual.





É possível ainda entrar em contato com o serviço de atendimento da autarquia por meio do site São elas em São Pedro da Aldeia (Rua Epaminondas Pereira Nunes, 1, Nova São Pedro), Bangu (Rua da Feira, 159, lojas E e F), Campos dos Goytacazes (Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13, loja 3, Centro), Centro do Rio (Rua da Alfândega, 8), Méier (Rua Frederico Méier, 22-A), Miracema (Rua Santo Antônio, 399, Centro), Niterói (Rua Gavião Peixoto, 87, lojas 3 e 4, Icaraí), Nova Friburgo (Praça Presidente Getúlio Vargas, 139, loja 246, Centro), São João de Meriti (Rua Egas Muniz, 22, lojas 24 e 25, Vilar dos Teles) e Barra do Piraí (Rua Moreira dos Santos, 768, 3° andar, sala 313, Química), além dos postos da PCERJ no Centro (Rua da Relação, 42, sala 204), Três Rios (Praça São Sebastião, 81, Centro, com atendimento das 12h às 17h), Itaperuna (Rua Lici C. Pereira, 143, Centro), Petrópolis (Rua Paulo Barbosa, 110, sala 406, Centro) e DVP SEPM (Rua da Quitanda, 106, Centro, Rio de Janeiro).É possível ainda entrar em contato com o serviço de atendimento da autarquia por meio do site https://www.rj.gov.br/rioprevidencia/

Quem não fez em outubro

Os aposentados e pensionistas que não realizaram a Prova de Vida dentro do prazo estabelecido para os aniversariantes de outubro devem regularizar a situação o quanto antes para evitar a suspensão do benefício.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.