Medina vence etapa nas Filipinas e assume vice-liderança da WSL

Tricampeão mundial, o brasileiro Gabriel Medina assumiu a vice-liderança do circuito mundial de surfe, a World Surfe League (WSL), ao vencer nesta terça-feira (3) a etapa Cloud 9 nas Filipinas, a penúltima antes da decisão do título em Pipeline, no Havaí. Na final, Medina levou a melhor sobre o australiano Jack Robinson e levantou o primeiro troféu na temporada, após ser vice três vezes este ano (Margaret River, Fiji e Peniche). O brasileiro venceu com somatório 16.93 contra 14.50 do adversário.

Além de interromper um jejum de vitórias de quase três anos em etapas da WSL, Medina pulou da quinta para a segunda colocação no ranking, com 53.210 pontos, ficando atrás apenas do atual campeão e líder, o paranaense Yago Dora (54.950). Também seguem com chances matemáticas de conquistar o título mundial em Pipeline o potiguar Ítalo Ferreira (3º colocado, com 49.335 pontos) e o paulista Miguel Pupo (5º, com 45.270). Cercado de brasileiros, o norte-americano Griffin Colapinto (46.195) ocupa a quarta posição.

Os oitos primeiros colocados no ranking iniciarão a disputa do título mundial em Pipeline, diretamente no round 4. Também participarão da etapa decisiva todos os surfistas (masculino e feminino) que iniciaram a temporada. Diferentemente das etapas anteriores, cuja pontuação máxima era de 10 mil pontos, os vencedores em Pipeline levarão 15 mil pontos. A decisão do título da WSL 2026 ocorrerá entre 8 e 20 de dezembro.

Final

Em busca do primeiro título na temporada, Medina abriu a bateria com nota 7.50 contra 6.17 de Jack Robinson. Na sequência, o australiano desceu sua segunda onda e obteve 5.00. Inspirado, o tricampeão mundial surfou um tubo incrível e cravou nota 9.43, passando a liderar a bateria. Robinson também deslizou em um tubo, mas acabou caindo e levou 6.27. Em seguida, o australiano se recuperou e conseguiu um 8.23, acirrando ainda mais a disputa. Mas Medina, com a prioridade nos minutos finais, manteve a disputa sob controle, selando a vitória com somatório 16.93 contra 14.50 de Robinson.

Semifinal 100% brasileira

Antes da final contra o australiano, Medina superou o compatriota Yago Dora, após uma disputa eletrizante na semi. O tricampeão mundial saiu na frente, levando de cara nota 8.83 na primeira onda, enquanto o atual campeão e líder da temporada obteve 7.00. Depois Dora passou a liderar a bateria, com nota 6.50 contra 4,17 de Medina. Não demorou muito, Medina retomou o primeiro lugar ao surfar outra ótima onda que lhe valeu 6.93. Nos minutos finais, Dora buscou uma nova virada, sem sucesso. Medina avançou à final ao totalizar 15.76 contra 13.50 de Dora.