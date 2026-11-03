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Zigue-zague, bebida e alta velocidade: o que dizem testemunhas sobre motorista de Porsche em SC

Testemunhas ouvidas pela Polícia Militar afirmaram que o motorista de um Porsche que provocou o capotamento de outro veículo e fugiu sem prestar socorro em Florianópolis, Santa Catarina, fazia zigue-zague na pista, consumia bebida alcoólica e utilizava o celular na direção.

O veículo de alto padrão bateu em um Renault Kwid, que capotou no canteiro central da avenida. Três pessoas que estavam no Kwid, todas com cerca de 60 anos, ficaram feridas. O motorista seguiu em alta velocidade sem prestar socorro às vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas sofreu uma fratura em um membro inferior. Os três foram encaminhados para o Hospital Governador Celso Ramos.

O veículo luxuoso foi encontrado abandonado na Rua 7 de Setembro, no Centro. A partir do rastreamento por câmeras, os policiais identificaram que havia quatro ocupantes no Porsche, que fugiram a pé até a Praça XV, onde embarcaram em um táxi.

O condutor foi identificado como um homem de 28 anos, morador do bairro Capoeiras. Segundo as investigações, eles foram até um endereço residencial e, em seguida, fugiram em outro carro.

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