Chuvas fortes atingem quatro regiões nesta quarta e quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta quarta-feira (4) e quinta-feira (5) tempo quente e abafado em grande parte do Brasil. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, que provocam pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no setor oeste da região Norte.

Para esta quarta-feira (4), áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão persistem sobre a região Sul, onde há alerta vermelho de grande perigo para tempestades entre o noroeste e norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Essas tempestades também podem avançar sobre o sul das regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Há possibilidade de chuvas isoladas na região do Matopiba, que abrange áreas do Maranhão, Piauí, Tocantins e oeste da Bahia.

Na quinta-feira (5), as instabilidades perdem força sobre parte da região Sul, mas ainda há previsão de chuva com trovoadas no Paraná. As pancadas de chuva também avançam sobre áreas do Sudeste, Centro-Oeste e ganham força no oeste da região Norte.

Já no Nordeste, o tempo permanece firme e ensolarado nas praias da região, favorecendo dias de sol e temperaturas em elevação.

Norte

Em Roraima, no Amazonas, no Acre, em Rondônia, no centro e sul do Pará e no Tocantins, o céu fica parcialmente nublado e ocorrem pancadas de chuva ao longo do dia. Para o Amazonas, o norte de Rondônia, o oeste e sul de Roraima e do Pará e para o Tocantins, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

No dia seguinte, há previsão de trovoadas ao oeste da Região Norte, mas, na maior parte da região será um dia de sol e calor. No Acre, em Rondônia e no sul, centro, oeste e noroeste do Amazonas, o céu fica com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Nordeste

Nesta quarta e quinta, o Nordeste terá sol forte e calor, sem previsão de chuva nas praias da região. Pode chover em algumas localidades do centro e sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 22°C em Maceió (AL) e Aracaju (SE). O dia será quente em Maceió (AL), Recife (PE) e São Luís (MA), com máxima de 32°C. Em Fortaleza (CE), a máxima chega a 33°C. Teresina (PI) será a capital mais quente, com máxima de 39°C.

Centro-Oeste

Nesta quarta-feira, o tempo fica mais fechado em Mato Grosso do Sul, onde chove com trovoadas. Há aviso laranja de perigo para tempestades no sul de Mato Grosso do Sul, principalmente em áreas próximas à divisa com o Paraná.

No dia seguinte (5), o tempo quente e abafado continua no Centro-Oeste a combinação de temperaturas elevadas e umidade provocam o aparecimento de nuvens, que podem provocar pancadas de chuva em grande parte da região.

Sudeste

Nesta quarta-feira (4), o Sudeste amanhece com calor, umidade e tempo abafado, com previsão de chuva no decorrer do dia em toda a região. A chuva vem acompanhada de trovoadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo.

Na região de divisa entre São Paulo e Paraná, as instabilidades devem ser mais intensas e há aviso laranja de perigo para tempestades. Nas demais áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Já na quinta-feira, o calor e a umidade podem ocasionar novas pancadas de chuva com trovoadas isoladas em São Paulo e Rio de Janeiro. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades na faixa sul do estado de São Paulo, nas proximidades da divisa com o Paraná.

Sul

As fortes tempestades que atingiram a Região Sul no final de semana continuam nesta quarta-feira. Em toda a região, há previsão de chuva com trovoadas e há aviso vermelho de grande perigo para tempestades entre o sul do Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul.

Estão na área do aviso vermelho municípios como Francisco Beltrão (PR), Pato Branco (PR), União da Vitória (PR), Guaratuba (PR), Passo Fundo (RS), Erechim (RS), Caxias do Sul (RS), Santo Ângelo (RS) e Ijuí (RS), além de todo o estado de Santa Catarina. Nas demais partes da região, há aviso laranja de perigo para tempestades.

Mesmo com o tempo instável, a temperatura sobe, principalmente no Paraná.

Para o dia seguinte (5) as áreas de instabilidade ainda podem provocar chuva com trovoadas isoladas no Paraná, para onde há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Há possibilidade de chuva isolada no centro e norte de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis, onde também está vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestade.