Democratas conquistam Congresso em esmagadora rejeição a Trump

Os democratas assumiram o controle tanto do Senado quanto da Câmara nessa terça-feira (3), obtendo vitórias esmagadoras em redutos republicanos pela primeira vez em gerações. Dezenas de milhões de eleitores enviaram, com isso, uma crítica contundente ao presidente Donald Trump.

Os eleitores dos redutos conservadores, que haviam levado o presidente ao seu segundo mandato há apenas dois anos, mudaram drasticamente de lado em favor dos democratas, impulsionados pela frustração com a impopular guerra contra o Irã, pelo alto custo de vida e pela raiva contra a forma como Trump tem governado o país.

O Kansas elegeu seu primeiro senador democrata desde a Grande Depressão, há quase um século. Na Carolina do Sul, estado onde Trump venceu por quase 18 pontos em 2024, os democratas derrotaram o candidato ao Senado escolhido a dedo por ele.

No Texas, o maior Estado republicano, os democratas encerraram uma sequência de derrotas que durava décadas de forma arrasadora, conquistando uma cadeira no Senado e destituindo o governador Greg Abbott, que cumpria o terceiro mandato.

Os resultados darão início a uma nova era de governo dividido em Washington, após dois anos em que o Congresso, controlado pelos republicanos, raramente exerceu seu poder para conter Trump.

Assim que assumirem os cargos em janeiro, espera-se que os democratas usem seu poder para investigar o governo Trump, sua família e seus aliados, além de exigir concessões em relação a importantes projetos de lei. O Senado democrata poderá bloquear os indicados por Trump, incluindo quaisquer juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos (EUA), caso surja uma vaga.

"Há agora uma reformulação geracional do mapa do Senado que vai mudar os Estados Unidos", disse Chuck Schumer, líder da minoria do partido no Senado. "Os norte-americanos votaram pela mudança, e agora os democratas devem cumprir o prometido."

Trump, que está impedido pela Constituição norte-americana de concorrer a um terceiro mandato, exerceu controle férreo sobre seu partido durante a maior parte da última década. Mas o novo equilíbrio de poder em Washington pode acelerar sua condição de presidente em fim de mandato, à medida que a atenção se volta para a corrida presidencial de 2028 e os potenciais sucessores começam a disputar influência política em um mundo pós-Trump.

Apesar das preocupações dos democratas de que Trump pudesse tentar anular os resultados eleitorais, como fez em 2020, o presidente aceitou o resultado, parabenizando os democratas em entrevista à Fox News. Ele também disse que trabalharia com os democratas em questões como a imigração, embora tenha ameaçado vetar qualquer projeto de lei "insano" que eles aprovassem.

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