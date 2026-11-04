Operações da PM têm suspeitos presos e apreensão de armas e drogas no Rio

A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio . A ação é conduzida por agentes do 41º BPM (Irajá) e tem como objetivo reprimir roubos de cargas e veículos, recuperar automóveis roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas por criminosos. Equipes da PM também estão mobilizadas nas comunidades do Barbante, Furquim Mendes e Terreirão.

Segundo a PM, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes, ainda não contabilizada.



Um dos detidos ficou ferido durante o confronto e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde.

Batizada de Barricada Zero, a operação também busca desobstruir vias que dificultam a circulação de moradores e o acesso de serviços públicos à região.



O planejamento prevê incursões em diferentes pontos da comunidade, com a participação de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e de setores de Inteligência do 41º BPM. A ação conta ainda com o apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).



De acordo com a corporação, a operação segue em andamento. A PM informou que foram adotadas medidas para reduzir possíveis impactos sobre a população, incluindo a comunicação prévia aos serviços de saúde, educação e transporte da região.

No Complexo do Chapadão, duas unidades de Atenção Primária seguem funcionando, mas suspenderam as atividades externas no território, como visitas domiciliares, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Operação na comunidade do Barbante

Três homens foram presos e armas e drogas foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade do Barbante, no Rio, nesta quarta-feira (4). Entre os detidos, está um foragido da Justiça. Um mototaxista também foi conduzido.



Segundo a corporação, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) participaram da ação, que terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um fuzil 5.56, carregadores e entorpecentes.



Os três suspeitos foram presos e encaminhados às autoridades competentes.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende à região do Morro do Barbante mantém o funcionamento, mas suspendeu as atividades externas, como visitas domiciliares.

Operação na comunidade de Furquim Mendes

Uma operação da Polícia Militar é realizada, na manhã desta quarta-feira (4), na comunidade de Furquim Mendes, na Zona Norte do Rio. A ação conta com equipes do 16º BPM (Olaria) e tem como objetivo combater a atuação de grupos criminosos, cumprir mandados de prisão e reprimir roubos de cargas e veículos.



O planejamento também prevê a recuperação de automóveis roubados ou clonados, a retirada de barricadas e a identificação de possíveis centrais clandestinas de sinal de internet.



A operação conta com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e o apoio de um veículo blindado para transporte de pessoal.



Segundo a corporação, a ação segue em andamento. Os serviços de saúde, educação e transporte da região foram comunicados previamente sobre a realização da operação. Uma unidade de Atenção Primária mantém o atendimento, mas também suspendeu as atividades externas, incluindo visitas domiciliares.

Operação na comunidade do Terreirão

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizam, na manhã desta quarta-feira, uma operação na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.



Segundo a Polícia Militar, a ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas, localizar criminosos, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas.



A operação está em andamento. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou apreensões.

Não há impacto no funcionamento das unidades de saúde municipais que atendem à região do Terreirão.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro informa que, até o momento, nenhuma escola estadual precisou ser fechada nas regiões citadas. As unidades estaduais de saúde também estão funcionando normalmente.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro informa que, até o momento, nenhuma escola estadual precisou ser fechada nas regiões citadas. As unidades estaduais de saúde também estão funcionando normalmente.