Funcionários da Light são alvos de operação da Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizam, nesta quarta-feira (4), a "Operação Blackout", contra um esquema de furto de cabos de cobre que envolve funcionários da Light. Os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos municípios de Nova Iguaçu, Magé, São Gonçalo e Rio de Janeiro, além os bairros do Caju, Bangu, Guadalupe e Oswaldo Cruz.

A ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

De acordo com o delegado da DRF, Uriel Alcantara, os agentes foram atacados a tiros durante o cumprimento de um dos mandados no ferro-velho do Caju, na Região Central do Rio.



"O ferro-velho está localizado em uma área conflituosa, há atuação ali de facção criminosa. Com o ingresso das equipes policiais, fomos recebidos a tiros pelos criminosos. O terreno foi estabilizado, pudemos cumprir as buscas e apreensão. A diligência permitiu a identificação do responsável pelo ferro-velho, a apreensão de em torno de 700 kg de material de cobre, boa parte já identificada como pertencente à concessionária de serviço público. E, na saída da localidade, fomos atacados novamente pelos traficantes locais", explicou.



Já durante as buscas na residência de dois investigados, as equipes encontraram material metálico e fios de cobre da concessionária. Os dois foram conduzidos para a delegacia.

"A situação está a ser avaliada, o que pode resultar na prisão em flagrante deles ainda hoje”, frisou o delegado.

Investigação

As investigações tiveram início após a concessionária comunicar o furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre de uma instalação elétrica na Rua da Passagem, em Botafogo, na Zona Sul. O crime ocorreu na madrugada de 11 de abril deste ano e provocou a interrupção do fornecimento de energia na região. O prejuízo estimado foi de R$ 80 mil.



Imagens de câmeras de segurança mostraram que uma equipe utilizando um veículo caracterizado da Light esteve no local durante a madrugada e realizou intervenções na rede elétrica. Posteriormente, a análise do sistema de rastreamento revelou que o mesmo veículo seguiu em direção a um ferro-velho localizado no Parque Boa Esperança, no Caju, apontado como possível destino do material furtado.



A partir dessa descoberta, os policiais civis aprofundaram a investigação e identificaram uma movimentação suspeita de veículos da concessionária no estabelecimento. Entre os dias 12 de abril e 19 de maio, 16 carros vinculados à Coordenação de Operação Centro Sul da empresa estiveram no ferro-velho em 37 ocasiões diferentes, sem qualquer ordem de serviço ou justificativa operacional.



Os levantamentos indicam que essas movimentações podem estar relacionadas a outros furtos, envolvendo mais de dois quilômetros de cabos de cobre. Até o momento, 25 funcionários da concessionária foram identificados como suspeitos.



Nesta primeira fase, os mandados de busca e apreensão têm como principais alvos os investigados que apresentaram maior frequência de deslocamentos suspeitos até o ferro-velho, além do próprio estabelecimento. O objetivo é apreender documentos, equipamentos e outros elementos que possam comprovar a participação dos envolvidos, identificar possíveis receptadores e aprofundar a apuração sobre a extensão do esquema criminoso.



No Caju, onde o ferro-velho está localizado em uma área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), a operação conta com o apoio de equipes especializadas da Core e o emprego de dois veículos blindados, para garantir a segurança dos policiais durante o cumprimento das ordens judiciais.

As investigações prosseguem para esclarecer a participação de cada suspeito, identificar outros possíveis envolvidos e verificar a existência de novos episódios de furto e receptação de cabos de cobre. Os elementos reunidos nesta etapa também poderão subsidiar novas fases da "Operação Blackout".

Em nota, a Light informou que identificou, em abril deste ano, por meio de investigação interna, indícios de desvio de conduta de funcionários e encaminhou as informações às autoridades policiais para apuração. Os profissionais envolvidos foram desligados da empresa.



"A concessionária reforça seu compromisso com a ética e a integridade e ressalta que, ao identificar qualquer irregularidade, adota as medidas cabíveis e comunica os fatos aos órgãos competentes, colaborando com as investigações", afirmou em comunicado.