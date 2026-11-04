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Funcionários da Light são alvos de operação da Polícia Civil

Investigação identificou movimentações recorrentes de veículos da empresa em um mesmo ferro-velho; prejuízo é estimado em R$ 80 mil

Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação -
Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizam, nesta quarta-feira (4), a "Operação Blackout", contra um esquema de furto de cabos de cobre que envolve funcionários da Light. Os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos municípios de Nova Iguaçu, Magé, São Gonçalo e Rio de Janeiro, além os bairros do Caju, Bangu, Guadalupe e Oswaldo Cruz.
A ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).
De acordo com o delegado da DRF, Uriel Alcantara, os agentes foram atacados a tiros durante o cumprimento de um dos mandados no ferro-velho do Caju, na Região Central do Rio.

"O ferro-velho está localizado em uma área conflituosa, há atuação ali de facção criminosa. Com o ingresso das equipes policiais, fomos recebidos a tiros pelos criminosos. O terreno foi estabilizado, pudemos cumprir as buscas e apreensão. A diligência permitiu a identificação do responsável pelo ferro-velho, a apreensão de em torno de 700 kg de material de cobre, boa parte já identificada como pertencente à concessionária de serviço público. E, na saída da localidade, fomos atacados novamente pelos traficantes locais", explicou.

Já durante as buscas na residência de dois investigados, as equipes encontraram material metálico e fios de cobre da concessionária. Os dois foram conduzidos para a delegacia.
"A situação está a ser avaliada, o que pode resultar na prisão em flagrante deles ainda hoje”, frisou o delegado.

Investigação

As investigações tiveram início após a concessionária comunicar o furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre de uma instalação elétrica na Rua da Passagem, em Botafogo, na Zona Sul. O crime ocorreu na madrugada de 11 de abril deste ano e provocou a interrupção do fornecimento de energia na região. O prejuízo estimado foi de R$ 80 mil.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que uma equipe utilizando um veículo caracterizado da Light esteve no local durante a madrugada e realizou intervenções na rede elétrica. Posteriormente, a análise do sistema de rastreamento revelou que o mesmo veículo seguiu em direção a um ferro-velho localizado no Parque Boa Esperança, no Caju, apontado como possível destino do material furtado.

A partir dessa descoberta, os policiais civis aprofundaram a investigação e identificaram uma movimentação suspeita de veículos da concessionária no estabelecimento. Entre os dias 12 de abril e 19 de maio, 16 carros vinculados à Coordenação de Operação Centro Sul da empresa estiveram no ferro-velho em 37 ocasiões diferentes, sem qualquer ordem de serviço ou justificativa operacional.

Os levantamentos indicam que essas movimentações podem estar relacionadas a outros furtos, envolvendo mais de dois quilômetros de cabos de cobre. Até o momento, 25 funcionários da concessionária foram identificados como suspeitos.

Nesta primeira fase, os mandados de busca e apreensão têm como principais alvos os investigados que apresentaram maior frequência de deslocamentos suspeitos até o ferro-velho, além do próprio estabelecimento. O objetivo é apreender documentos, equipamentos e outros elementos que possam comprovar a participação dos envolvidos, identificar possíveis receptadores e aprofundar a apuração sobre a extensão do esquema criminoso.

No Caju, onde o ferro-velho está localizado em uma área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), a operação conta com o apoio de equipes especializadas da Core e o emprego de dois veículos blindados, para garantir a segurança dos policiais durante o cumprimento das ordens judiciais.
As investigações prosseguem para esclarecer a participação de cada suspeito, identificar outros possíveis envolvidos e verificar a existência de novos episódios de furto e receptação de cabos de cobre. Os elementos reunidos nesta etapa também poderão subsidiar novas fases da "Operação Blackout".
Em nota, a Light informou que identificou, em abril deste ano, por meio de investigação interna, indícios de desvio de conduta de funcionários e encaminhou as informações às autoridades policiais para apuração. Os profissionais envolvidos foram desligados da empresa.

"A concessionária reforça seu compromisso com a ética e a integridade e ressalta que, ao identificar qualquer irregularidade, adota as medidas cabíveis e comunica os fatos aos órgãos competentes, colaborando com as investigações", afirmou em comunicado.
Fotogaleria
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo Divulgação/Pcerj
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo Divulgação/Pcerj
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo Divulgação/Pcerj
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo Divulgação/Pcerj
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo
Grupo é investigado por furto de aproximadamente 500 metros de cabos de cobre em Botafogo Divulgação/Pcerj
Um dos investigados foi encaminahdo à delegacia para prestar esclarecimentos
Um dos investigados foi encaminahdo à delegacia para prestar esclarecimentos Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Um dos investigados foi encaminahdo à delegacia para prestar esclarecimentos
Um dos investigados foi encaminahdo à delegacia para prestar esclarecimentos Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia
Material apreendido em operação contra furto de cabos foi encaminhado para Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação
Cerca de 700 kg de material de cobre foram apreendidos na operação Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia
Suspeitos foram levados à Cidade da Polícia Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
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