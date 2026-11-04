Após manutenção da Cedae, moradores do Rio seguem sem água

O serviço de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu foi concluído às 23h30 desta terça-feira (3), antes do previsto. Apesar disso, moradores de diversas regiões do Rio e da Baixada Fluminense ainda enfrentam falta de água na manhã desta quarta-feira (4).

Segundo a Cedae, a produção só será retomada quando as concessionárias estiverem prontas para receber a água tratada. Enquanto isso, a população enfrenta os impactos da interrupção em meio às altas temperaturas, com máxima prevista de 35°C para o dia.



De acordo com a Águas do Rio, durante a paralisação, equipes estiveram nas ruas realizando melhorias no sistema de abastecimento. Segundo a empresa, 92 serviços programados durante este período já foram normalizados.

Nesta manhã, a concessionária trabalha para concluir, na Praça Seca, na Zona Sudoeste, a instalação de um macromedidor. O equipamento será utilizado para medir o volume de água transportado por uma adutora para partes da Zona Norte. No local, existe um conjunto de válvulas que permite com que o trecho seja isolado do sistema, permitindo a retomada integral do Sistema Guandu.

Com o fim da maunutenção da Cedae, parte das regiões atendidas pela concessionária tiveram a retomada do abastecimento no início da madrugada. A previsão é que, nas próximas 72 horas, o fornecimento de água seja gradualmente restabelecido nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. Em áreas elevadas, localizadas nas pontas das redes de distribuição ou afetadas por eventuais ocorrências durante o período, o prazo de regularização do fornecimento poderá ser maior.



No Centro e nas zonas Norte e Sul, a distribuição de água também começou a ser restabelecida. A exceção é a região atendida pela adutora onde a concessionária trabalha para concluir a instalação do macromedidor, na Praça Seca. Nestas localidades, a retomada do abastecimento começará a partir do final da tarde de hoje, com o término do serviço.

Os locais que terão retorno gradual do abastecimento previsto a partir do final da tarde são: Abolição, Benfica, Bento Ribeiro, Brás de Pina, Cachambi, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, Coelho Neto, Colégio, Complexo do Alemão, Cordovil, Del Castilho, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Jacarezinho, Madureira, Mangueira, Manguinhos, Maracanã, Maria da Graça, Méier, Olaria, Osvaldo Cruz, Parada de Lucas, Parque Duque, Penha Circular, Piedade, Pilares, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Riachuelo, Rocha, Rocha Miranda, Sampaio, São Cristóvão, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vila Valqueire e Vista Alegre.



A Águas do Rio orienta que os clientes sigam fazendo uso da água armazenada em cisternas e caixas d’água apenas nas atividades essenciais, postergando tarefas que demandam alto consumo até a normalização do abastecimento. O fornecimento alternativo, por meio de caminhões-pipa, está sendo priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.

Abastecimento na Zona Oeste do Rio também foi impactado



A Rio+Saneamento informa que o abastecimento de água na Zona Oeste do Rio e no bairro Canto do Rio, em Seropédica, está em processo de normalização gradual.

O fornecimento de água nos bairros atendidos pela Rio+Saneamento será restabelecido gradualmente em até 72 horas, contadas a partir da retomada de 100% da capacidade de operação da ETA Guandu. Este prazo também pode variar conforme a localidade, especialmente nas áreas mais elevadas e nas pontas de rede.



A distribuição encontra-se em processo gradual de normalização nos seguintes bairros: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.



A concessionária destaca que as intervenções de melhoria realizadas durante a manutenção foram concluídas.



A Rio+Saneamento orienta ainda que os moradores a utilizarem água de forma consciente e a adiarem, neste período, tarefas não essenciais ou que demandem maior consumo. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone e WhatsApp 0800 772 1025 (cidade do Rio) ou 0800 772 1027 (demais cidades) e pelo site riomaissaneamento.com.br.