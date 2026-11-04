Marina Ruy Barbosa termina noivado com Abdul Fares após três anos, diz jornal

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares teriam colocado um ponto final no relacionamento após três anos e meio juntos. A informação foi publicada pelo jornal Extra, que aponta que o casal já está separado há pelo menos dois meses. Os dois ficaram noivos em outubro de 2023, cerca de seis meses depois de começarem a namorar.

O Estadão procurou a assessoria da atriz. Até o momento, entretanto, não houve confirmação oficial do término.

Segundo o Extra, o relacionamento enfrentou duas crises, uma delas no fim de 2024, quando vieram a público informações sobre uma disputa empresarial envolvendo Abdul e o pai dele, Jamel Fares, sócio-fundador da rede de varejo Marabraz.

Na ocasião, o anel de noivado de Marina chegou a aparecer nos documentos relacionados à ação judicial movida pelo então sogro. A joia, em formato navete e cravejada de diamantes, teria sido apresentada como um dos elementos para demonstrar o padrão de vida do empresário. O acessório, que a atriz recebeu durante uma viagem a Dubai, é avaliado em US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 6 milhões.

Outro indício do afastamento foi a ausência de registros públicos dos dois juntos. Desde julho, Marina não aparece em fotos ao lado do empresário. O último registro teria sido feito durante a comemoração do aniversário da atriz, em um karaokê em São Paulo.

Nos meses seguintes, a atriz cumpriu compromissos profissionais fora do País, incluindo uma passagem pelo Festival de Veneza, na Itália, sem a companhia do então noivo. Mesmo em eventos realizados em São Paulo, cidade onde Abdul mora, os dois não foram vistos juntos.

De acordo com a publicação, a tentativa de superar a crise não foi suficiente para manter a relação. A agenda profissional da atriz e os problemas jurídicos enfrentados pelo empresário teriam contribuído para o distanciamento. O término teria acontecido de maneira amigável.