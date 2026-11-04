'Quem Ama Cuida': Brigitte confronta Pilar após descobrir roubo de herança; veja resumo de hoje

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira, 4, terá uma revelação que promete mudar os rumos da trama. Pedro contará a Brigitte que Pilar roubou a fortuna que o pai dela deixou como herança. Diante da descoberta, a personagem decidirá confrontar a vilã.

Enquanto isso, Adriana confessará a Mau Mau que não confia em Zeni, mas reconhecerá que precisa se aproximar dela para conseguir desmascarar Pilar. Lyris também dará um conselho a Brigitte sobre o documento encontrado: ela deverá levá-lo até Pedro.

Em outra frente da história, Elenice ficará satisfeita ao perceber que Dafne está interagindo com Cléber. A personagem também revelará ao próprio Cléber que decidiu se separar de Tom.

A relação entre Lyris e Ulisses será motivo de preocupação para Nicolau, que deixará claro ao rapaz que está atento ao envolvimento dos dois.

Sobre o mistério envolvendo a morte de Arthur, Rafael levantará uma nova possibilidade para Heitor: Diná também pode ser considerada suspeita do crime. Otoniel, por sua vez, tomará uma atitude para afastar Fernando de Mau Mau e proibirá que ele procure o rapaz.