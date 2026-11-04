Jorge e Mateus têm shows de Réveillon cancelados no Recife e em Fortaleza; entenda o caso

A dupla sertaneja Jorge e Mateus não vai mais se apresentar nas festas de Réveillon de Fortaleza (CE) e do Recife (PE). As duas prefeituras anunciaram o cancelamento dos shows na noite de terça-feira, 3, depois de uma série de críticas nas redes sociais relacionadas ao posicionamento político do cantor Jorge, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2026.

Após os cancelamentos, Jorge se pronunciou nesta quarta-feira, 4, e negou ter feito comentários depreciativos sobre a região ou sua população. O artista também ressaltou que a manifestação política foi individual e não deve ser associada ao parceiro de palco, Mateus.

Por que Jorge e Mateus tiveram os shows cancelados?

A polêmica ganhou força depois que Jorge participou, em 20 de outubro, de um encontro em Nerópolis, Goiás, com artistas sertanejos favoráveis à candidatura de Flávio Bolsonaro. Durante o evento, o cantor apareceu em um vídeo cantando: "Pode chorar, mas eu não voto no PT".

As imagens voltaram a circular nas redes sociais após o resultado das eleições e provocaram reações de internautas, que passaram a questionar a contratação da dupla para as festas de fim de ano em Fortaleza e de Recife.

Nas publicações sobre a programação dos eventos, usuários pediram que as prefeituras retirassem os sertanejos das atrações. Entre os comentários estavam manifestações como "não são bem-vindos em Fortaleza e no Recife" e "respeitem o Nordeste".

A reação também levou à associação entre o posicionamento político de Jorge e o resultado eleitoral na região. No segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a maioria dos votos no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro não venceu em nenhum município do Ceará.

Apesar da pressão nas redes, os prefeitos não atribuíram diretamente os cancelamentos a uma declaração contra os nordestinos. As justificativas apresentadas mencionaram a repercussão da polêmica e o ambiente em torno das celebrações.

O que disseram os prefeitos de Fortaleza e do Recife?

O primeiro anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que informou o encerramento do contrato da dupla para o Réveillon 2027. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que as negociações para a contratação dos artistas haviam começado meses antes, mas que a repercussão posterior mudou o cenário.

"Eu quero informar que essas negociações são tocadas com meses de antecedência e sempre buscando o melhor para o público. Porém, diante das questões posteriores que geraram polêmica, tirando o foco do nosso real objetivo, que é fazer uma das maiores e mais animadas festas populares do País, foi acordado o cancelamento do contrato de participação da dupla na celebração deste ano, de forma absolutamente legal", declarou.

A prefeitura de Fortaleza informou ainda que os cachês dos artistas são custeados integralmente por patrocinadores privados, sem utilização de recursos municipais para essa finalidade. Uma nova atração deverá ocupar o lugar da dupla, mas o nome ainda não havia sido divulgado.

No Recife, o prefeito Victor Marques (PCdoB) também anunciou a retirada de Jorge e Mateus da programação da Virada Recife 2027. A apresentação estava prevista para ocorrer em 27 de dezembro.

Ao justificar a decisão, o gestor destacou o significado das comemorações de fim de ano e a proposta de reunir pessoas em torno da celebração.

"O final de ano é sempre momento de união, fraternidade e de estar junto com quem a gente ama. E é justamente por esse motivo que não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge e Mateus dentro da nossa programação", afirmou.

O que Jorge disse sobre a polêmica?

Nesta quarta-feira, 4, Jorge publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais. O cantor contestou declarações que passaram a ser atribuídas a ele sobre o Nordeste e afirmou que nunca fez comentários ofensivos à região.

"Considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras", escreveu.

Em seguida, reforçou que não faria esse tipo de comentário sobre uma região com a qual mantém uma relação de carinho e respeito.

"Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", afirmou.

O sertanejo também fez questão de separar sua manifestação individual da trajetória profissional da dupla. Segundo o músico, o posicionamento diz respeito exclusivamente a ele, sem envolver Mateus.

"Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla", declarou.

Na nota, Jorge ainda mencionou a relação construída com o público nordestino ao longo da carreira e agradeceu pelo acolhimento recebido nos estados da região.

"Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada", escreveu.

Ao encerrar o comunicado, o cantor defendeu o respeito às diferentes opiniões e afirmou que a música sempre foi sua forma de se conectar com o público.

"Independentemente de qualquer diferença, meu desejo é que o nosso país esteja bem, que as pessoas estejam bem e que nunca percamos o respeito uns pelos outros", concluiu.