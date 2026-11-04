Fernando Pelegio deixa direção artística e de programação da Jovem Pan após 6 meses

Fernando Pelegio não faz mais parte da equipe da Jovem Pan. Contratado em abril para o cargo de diretor artístico e de programação, o executivo foi demitido pela emissora em meio à crise de audiência.

A demissão faz parte de uma reformulação geral dentro da emissora, que passará a investir menos na área de entretenimento. Outras mudanças devem ser anunciadas ao longo das próximas semanas.

"A Jovem Pan agradece sua dedicação e contribuição durante o período em que esteve à frente da área, reafirmando o respeito pelo profissional e desejando sucesso em seus próximos projetos", disse a emissora em nota oficial, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo com Pelegio.

Em seu tempo na Jovem Pan, Pelegio lançou apenas um programa, o Quem Tem Razão?, apresentado por Oscar Filho e Paula Nobbre. Durante o período das eleições, a atração foi obrigada a conceder direito de resposta ao então candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT), por reproduzir uma fala falsa atribuída à esposa do político.

As mudanças na Jovem Pan vêm em meio a uma crise de audiência, que levou a emissora a perder a vice-liderança do segmento para a CNN Brasil. A expectativa é de que o canal recupere terreno após as reformulações.