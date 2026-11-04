Marina Lima elogia cena de 'Quem Ama Cuida' com sua música: 'Ousado'

Marina Lima usou sua conta no X, antigo Twitter, para elogiar cena em que sua música é utilizada na novela Quem Ama Cuida. Em postagem, a cantora descreveu o momento como "ousado".

O folhetim usou a música À Francesa como escolha para uma cena em que vários atores dançam, Mariana Ximenes e Tatá Werneck entre eles. Nas redes sociais, fãs elogiaram a decisão.

"Gente, eu não assisti! Vocês podem me contar o q aconteceu? No meio do capítulo entrou um balé com todos dançando? A minha música? Me contem, por favor", escreveu a artista em sua conta.

"Acabei de ver a cena da novela! Achei lindo, ousado no meio entrar esse musical com os atores… adorei", publicou em seguida.

Composta por Cláudio Zoli e Antônio Cícero, a música foi lançada em 1989 no álbum Próxima Parada.