Janaína Barbosa morreu após choque anafilático, diz amiga

Janaína Barbosa, ex-apresentadora do TV Fama que faleceu aos 48 anos na última terça-feira, 3, morreu em decorrência de um choque anafilático, revelou uma amiga. A artista teve uma reação extrema a um novo medicamento e não resistiu.

Em contato com o G1, a amiga de Janaína, Camila Avesani, não soube dizer qual era a medicação consumida pela ex-apresentadora. O velório foi confirmado para esta quarta-feira, 4, em cerimônia restrita a amigos e familiares.

Janaína ganhou fama nacional em 2001 ao assumir a apresentação do TV Fama, da RedeTV!, em parceria com Nelson Rubens. Ela permaneceu à frente da atração até 2002, deixando a emissora para estudar jornalismo.

Ela também foi casada com o apresentador Otávio Mesquita, 67, entre 2002 e 2007. Após a separação, ela se casou novamente, desta vez com Felipe Faria, neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa, com quem teve dois filhos, Bernardo, 15, e Frederico, 9.

Nos últimos anos, Janaína se afastou dos holofotes e se dedicou à psicologia, trabalhando como colaboradora no Laboratório de Pesquisa Sujeito e Corpo (SuCor), do Instituto de Psicologia da USP, e integrando a equipe do Hospital Universitário da USP, além de atender em consultório.

O que é o choque anafilático

Conhecido também como anafilaxia, o choque anafilático é uma reação alérgica extrema que compromete funções vitais do corpo, causando bloqueio do trato respiratório, taquicardia e inchaço da língua e do rosto.

Essa reação pode ser causada por diversos elementos, incluindo medicamentos como antibióticos e antiinflamatórios e alimentos como nozes, castanhas e frutos do mar. Materiais como látex e picadas de insetos também podem causar anafilaxia.

O choque anafilático tem início e desenvolvimento rápido e deve ser remediado com urgência com o uso de adrenalina e atendimento médico. Sintomas da anafilaxia incluem náuseas, queda de pressão sanguínea, dificuldade na respiração e inchaço.