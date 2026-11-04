Líder do PL no Senado reclama de não votação da maioridade: Não tem mais acordo sobre nada

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), reclamou da falta de votação da redução da maioridade penal para 16 anos. Segundo ele, o governo e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), descumpriram um acordo, o que fechará as portas para negociações de outras pautas, como assuntos relacionados à Reforma Tributária.

"O governo esgotou, a partir de hoje [quarta-feira], com o líder do PL, qualquer possibilidade de acordo, pelo menos, pelos próximos meses. Ontem, foi feito um acordo com 50 e poucos senadores. Perdi meu dia todo buscando texto conciliatório", declarou Portinho em discurso no plenário.

Nas próximas semanas, o Senado deve discutir a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além de regras específicas sobre o fim da escala 6X1. "Comigo não tem mais acordo, esgotou. Não tem acordo em Reforma Tributária, em discutir 5X2."

Na terça-feira, 3, Alcolumbre afirmou que pautaria para esta quarta-feira, 4, um projeto para reduzir a maioridade penal. O texto costurado previa diminuição para 16 anos para crimes graves.

Hoje, porém, Alcolumbre cancelou a votação, sob o argumento de que a Câmara votará um projeto do tipo.