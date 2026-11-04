Banda de Chicago lança versão bluegrass de 'Evidências'

A banda de Chicago Henhouse Prowlers lançou uma versão em bluegrass de Evidências, clássico eternizado por Chitãozinho & Xororó. A releitura faz parte de uma live session gravada em São Paulo, em parceria com o grupo brasileiro O Bardo e o Banjo.

O projeto reúne cinco músicas autorais dos norte-americanos e uma interpretação inédita do sucesso sertanejo, com nova roupagem que traz arranjos inspirados no bluegrass tradicional. A versão traz elementos característicos do gênero.

A iniciativa se deu durante passagem dos americanos pelo Brasil a convite da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos, em celebração aos 250 anos da independência do país.

O projeto vai além das músicas, e reúne também entrevistas e registros dos bastidores, nos quais os integrantes comentam o processo de gravação e as particularidades dos instrumentos acústicos.

A mixagem do projeto ficou a cargo de Thiago Baggio, indicado dez vezes ao Grammy Latino e três vezes vencedor da premiação.