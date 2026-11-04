Brasil é dominado pela Nigéria e cai na Copa do Mundo Feminina Sub-17

O sonho de um título mundial inédito para o futebol de mulheres do Brasil foi adiado mais uma vez. Nesta quarta-feira (4), o Brasil perdeu da Nigéria por 3 a 1, pelas semifinais da Copa do Mundo Feminina sub-17, que ocorre em Marrocos. O jogo foi realizado no campo três do Complexo de Futebol Mohammed VI, na capital Rabat.

Esta foi a segunda vez que a seleção verde e amarela chegou às semifinais do torneio, disputado desde 2008. No ano passado, também em Marrocos, a equipe canarinho se colocou entre as quatro melhores de maneira inédita, caindo para a Coreia do Norte - que levou o título.

O Brasil, porém, ainda pode superar a campanha de 2025. Neste sábado (7), o duelo será justamente diante das norte-coreanas, na disputa pelo terceiro lugar. A bola rola a partir das 13h (horário de Brasília), no campo dois do Complexo. No ano passado, a seleção brasileira ficou na quarta posição, superada pelo México nos pênaltis.

No mesmo dia, mas às 15h30, a Nigéria decide o título contra o Japão no Estádio Olímpico de Rabat. As africanas miram uma conquista inédita, enquanto as asiáticas - campeãs em 2014, na Costa Rica - buscam o troféu pela segunda vez.



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Jogo

As nigerianas dominaram o Brasil durante todo o jogo, passando em branco na primeira etapa graças à goleira Nathy. No segundo tempo, a superioridade africana se transformou em gols.

Aos dez minutos, Oluwakemi Adegbuyi invadiu a área com liberdade para finalizar. Apesar do chute não sair com precisão, a também atacante Queen Joseph apareceu nas costas da zaga e mandou para as redes.

O segundo da Nigéria saiu aos 25 minutos, com Awawu Bashiru. A meia foi acionada por Joseph pela esquerda, quase na entrada da área, e cruzou. A bola acabou indo direto para o gol e encobriu Nathy. A própria Bashiru fez o terceiro aos 34, após ótima troca de passes que envolveu a marcação brasileira.

O Brasil descontou aos 43 minutos, com Greise. Em jogada envolvendo duas revelações da Ferroviária, a atacante completou, de cabeça, um cruzamento pela direita da lateral Yasmin Queiroz. Não havia mais tempo, porém, para buscar uma reação no placar.