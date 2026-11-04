Rio gerou mais de 86 mil empregos formais em 2026

O Rio de Janeiro chegou a 86.489 empregos com carteira assinada criados entre janeiro e setembro de 2026. Somente no último mês, foram abertas 9.285 vagas formais, sendo 70% ocupadas por mulheres. Os números fazem parte do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Com o resultado, o estado se tornou o segundo maior gerador de empregos da região Sudeste. Além disso, ocupa a segunda posição entre as unidades da Federação com o maior salário médio de admissão no país.



O desempenho fluminense acompanha um cenário de desaceleração na abertura de vagas em âmbito nacional. Em setembro, o Brasil registrou 121,3 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Apesar de representar um crescimento de 24,7% em relação a agosto, quando foram criadas 161 mil vagas, o resultado ficou 43,5% abaixo do registrado no mesmo mês de 2025, quando o saldo foi de 214,6 mil empregos.





Serviços lideram contratações no estado





No Rio de Janeiro, três dos cinco setores econômicos analisados apresentaram saldo positivo em setembro. O segmento de Serviços liderou a geração de empregos, com 8.954 novas oportunidades. Em seguida aparecem Comércio, com 1.688 postos, e Indústria, responsável pela abertura de 753 vagas.



Entre os municípios fluminenses, a capital apresentou o melhor resultado, com 4.285 empregos criados. Niterói ficou na segunda posição, com 1.113 novas oportunidades, seguida por Itaboraí (615), Duque de Caxias (581) e Barra Mansa (500).





Mulheres ocupam maior parte das vagas





As mulheres responderam por 70% dos postos de trabalho criados no estado em setembro, enquanto os homens ficaram com os 30% restantes. Na divisão por faixa etária, o maior saldo foi registrado entre jovens de 18 a 24 anos, com 6.524 vagas.



Em relação à escolaridade, trabalhadores com Ensino Médio completo concentraram 7.575 oportunidades.





Cenário nacional





No acumulado de janeiro a setembro, o Brasil registrou 1.248.914 empregos formais, uma redução de 27,9% em comparação com os 1.731.398 postos abertos no mesmo período de 2025.



Em setembro, quatro dos cinco grandes setores econômicos tiveram saldo positivo no país. Serviços liderou, com 81.241 vagas, seguido pela Indústria (19.285), Comércio (15.697) e Construção Civil (9.468). A Agropecuária, por sua vez, fechou o mês com saldo negativo de 4.381 postos de trabalho.