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Orlando Luz e Rafael Matos arrematam vaga histórica no ATP Finals

Os tenistas gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos garantiram presença no ATP Finals após um hiato de 43 anos sem duplas 100% brasileiras na competição. Eles arremataram a vaga nesta quarta-feira (4) após vitória na estreia do Masters 1000 de Paris (França) contra o argentino Mariano Navone e o chileno Alejandro Tabilo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O ATP Finals reunirá as oito melhores duplas da temporada a partir do dia 15 de novembro, em Turim (Itália). Antes, a partir de domingo (8), o Brasil também terá representante no WTA Finals. A paulista Luisa Stefani jogará em parceira com a canadense Gabriela Dabrowski. Elas lideram a lista das oito melhores duplas femininas de 2026.

Com a vitória na primeira rodada em Paris, Luz e Matos avançaram às oitavas de final e, consequentemente, subiram sua pontuação no ranking de 2026. Aos alcançar 3.997 pontos, eles ultrapassarram duas duplas concorrentes, eliminadas no Masters de Paris: a parceira do argentino Guido Andreozzi com o francês Manuel Guinard (3.865 pontos) e a dupla dos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool (3.820).

A última parceira 100% Amarelinha no ATP Finals foi a de Cássio Motta com Carlos Alberto Kirmayr, em 1983, quando o torneio era eliminatório. Na ocasião eles caíram no jogo de estreia. Atualmente, a disputa do ATP Finals ocorre no formato de grupos.

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Luz e Matos voltam a competir no Master de Paris nesta quinta (5), a partir das 7h (horário de Brasília). Eles terão pela frente os austríacos Lucas Miedler e Neil Oberleitner.

Este ano, os gaúcho faturaram os títulos dos ATPs 250 de Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile), os Masters 1000 de Montreal (Canadá) e Cincinnati (Estados Unidos) e o Challenger de Braunschweig (Alemanha).  

Stefani conhece dupla adversária

Atual líder da temporada, a parceria Stefani e Dabrowski está no grupo 1 do WTA Finals na primeira fase. Logo na estreia, elas ficarão frente a frente com a quarta melhor dupla de 2026, formada pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovice. Foram elas que eliminaram Stefani e Dabrowski na final do Torneio de Wimbledon (Inglaterra).  

No segundo jogo da parceira Brasil-Canadá encara a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Hsieh Su-wei (6ª melhor dupla do ano)  e o último duelo será contra a belga Elise Mertens e a chinesa Zhang Shuai (8ª).  

As duas melhores duplas ao fim da primeira fase avançam às semifinais. 

No ano passado, Stefani foi vice-campeã do WTA Finals com a antiga parceira, a húngara Time Babos.

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