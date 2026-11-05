Investigação vai prosseguir

Nesta primeira fase, os mandados de busca e apreensão tiveram como alvos os investigados que apresentaram maior frequência de deslocamentos suspeitos até o ferro-velho, além do próprio estabelecimento. O objetivo é apreender documentos, equipamentos e outros elementos que possam comprovar a participação dos envolvidos e aprofundar a apuração do esquema criminoso.

As investigações prosseguem para esclarecer a participação de cada suspeito, identificar outros possíveis envolvidos e verificar a existência de novos episódios de furto e receptação de cabos de cobre.