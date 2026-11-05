Ferro-velho no bairro do Caju recebia o material furtado

As investigações tiveram início após a concessionária comunicar o furto de 500 metros de cabos de cobre de uma instalação elétrica na Rua da Passagem, em Botafogo. O prejuízo pelo crime, na madrugada de 11 de abril, foi de R$ 80 mil.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que uma equipe, com veículo caracterizado da Light esteve no local na madrugada. O rastreamento revelou que o veículo seguiu até um ferro-velho no Parque Boa Esperança, no Caju, apontado como destino do material furtado.

Os policiais civis identificaram uma movimentação suspeita de veículos da concessionária no local. Entre abril e maio, 16 carros vinculados à empresa estiveram no ferro-velho em 37 ocasiões, sem qualquer ordem de serviço.

Levantamentos indicam que as movimentações podem estar ligadas a outros furtos, envolvendo mais de dois km de cabos de cobre.