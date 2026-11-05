Light fez denúncia

A Light disse que a operação é resultado de trabalho iniciado pela própria concessionária, que identificou as irregularidades e acionou a Polícia Civil. A empresa reforça que atua permanentemente no combate ao furto de cabos.

Além da troca de informações com as forças de segurança, a Light ressalta que adotou medidas internas, como o desligamento de dois profissionais envolvidos. Outros suspeitos seguem sendo investigados. A concessionária destacou ainda a importância do trabalho conjunto com os órgãos de segurança pública para combater práticas criminosas.