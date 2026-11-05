No Barbante, três foram pra tranca com armas e drogas

Três homens foram presos e armas e drogas foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar na comunidade do Barbante, na Ilha do Governador. Entre os detidos está um foragido da Justiça. Um mototaxista também foi conduzido.

Segundo a corporação, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) participaram da ação, que terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um fuzil 5.56, carregadores e drogas.

Outra operação da Polícia Militar na manhã de ontem ocorreu na comunidade de Furquim Mendes. A ação contou com equipes do 16º BPM (Olaria) e teve como objetivo combater a atuação de grupos criminosos, cumprir mandados de prisão e reprimir roubos de cargas e veículos.