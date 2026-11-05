Correção:Suspeito de matar sobrinha-bisneta do Brigadeiro Faria Lima e filho dela é preso em SP

A matéria divulgada anteriormente saiu, por problemas técnicos, sem o texto. Segue a repetição da publicação, com o texto que havia faltado.

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite da quarta-feira, 4, na capital paulista, Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, principal suspeito de matar a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Rafael Faria Lima Ferrari, de 6.

As duas vítimas foram encontradas já sem vida em um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia, na Grande São Paulo, na noite da última terça-feira, 3.

O caso é investigado como feminicídio e vicaricídio (assassinato de filhos ou parentes com o objetivo de punir ou atingir mulheres). As circunstâncias do crime não foram informadas.

Eric Conrado foi capturado na região do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Ele é ex-namorado de Anna Gabriela e era considerado foragido pela polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o investigado já tinha um mandado de prisão decretado pela Justiça e estava com o nome incluído na lista de procurados pela Interpol. A reportagem não localizou a defesa dele.

De acordo com a delegada Mônica Gamboa, titular da Delegacia de Polícia de Cotia, será formalizado na unidade o cumprimento do mandado de prisão.

Anna Gabriela era sobrinha-bisneta do brigadeiro José Vicente de Faria Lima, que foi prefeito da capital paulista entre 1965 e 1969 e dá nome à famosa avenida na zona oeste.

Também era filha de Paulo Roberto Faria Lima, ex-vereador de São Paulo, e de Márcia Bedinelli Faria Lima. Ela era neta do ex-deputado federal José Roberto Faria Lima.