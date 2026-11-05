'Ficou em choque': Sasha Meneghel conta como revelou gravidez e como foi a reação de Xuxa

Sasha Meneghel contou como revelou a gravidez à mãe, Xuxa. Em entrevista à imprensa na terça-feira, 3, durante a inauguração de uma nova loja de sua marca, em Campinas, no interior de São Paulo, a estilista relembrou a reação da apresentadora ao descobrir que seria avó pela primeira vez.

Segundo Sasha, a Rainha dos Baixinhos foi a primeira pessoa da família a saber da gestação, depois de João Lucas, marido dela. A revelação aconteceu durante uma visita ao Rio de Janeiro, quando mãe e filha conversavam sobre maternidade.

A empresária explicou que aproveitou o nascimento do bebê de uma amiga próxima para introduzir o assunto. Antes de contar a novidade, disse à mãe que gostaria de gravar um vídeo para sua marca sobre avós.

"Minha mãe foi a primeira pessoa a saber. Obviamente, depois do João, que descobriu comigo", contou.

A partir da conversa sobre maternidade, Sasha encontrou uma oportunidade para anunciar a gravidez. "Primeiro ela ficou um pouco em choque, tipo: 'Você está falando sério? Você está brincando?', e depois ficou muito feliz. Eu estou muito feliz de vê-la tão radiante com esse momento", disse.

A gravidez foi anunciada publicamente em 29 de outubro, por meio de uma publicação conjunta de Sasha e João Lucas nas redes sociais. Na ocasião, os dois compartilharam uma imagem do ultrassom para dividir a novidade com os seguidores.