PM realiza operações em diferentes locais do Rio

A Polícia Militar está realizando operações em diferentes pontos do Rio na manhã desta quinta-feira (5). Na Zona Sudoeste, agentes estão presentes nas comunidades César Maia, Coroado e Fontela, em Vargem Pequena; Pombo Sem Asa, em Vargem Grande; e Tirol, na Freguesia. Já na Zona Oeste, policiais fazem buscas na Vila Kennedy, enquanto na Zona Norte, as autoridades realizam incursões no Andaraí.

Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões. Imagens divulgadas pela PM mostram que a operação no Andaraí conta com o apoio de ao menos três veículos blindados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas foram impactadas na Vila Kennedy, além de quatro colégios no Andaraí. "As unidades estão em atendimento presencial nas regiões Tirol, César Maia, Coroado, Fontela e Pombo Sem Asa", destaca o comunicado.

Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que duas unidades de Atenção Primária na região da Vila Kennedy suspenderam o funcionamento. No Andaraí, uma unidade também suspendeu as atividades, enquanto outras duas mantiveram o funcionamento, mas sem atividades externas, como as visitas domiciliares.

"Uma unidade de Atenção Primária que atende Engenho da Rainha mantém o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas", finaliza a pasta, em comunicado. As unidades seguem funcionando normalmente na Freguesia e Vargens.

As unidades de saúde estaduais nos locais alvos das operações também não tiveram atividades alteradas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

Operações foram realizadas nesta quarta

A corporação tem realizado uma série de operações em outros locais da cidade nos últimos dias. Conforme a PM, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, nesta quarta-feira (4), equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes, ainda não contabilizada. Um dos detidos ficou ferido durante o confronto e foi socorrido para uma unidade de saúde da região.

Batizada de Barricada Zero, a operação também buscou desobstruir vias que dificultam a circulação de moradores e o acesso de serviços públicos à região.



O planejamento previu incursões em diferentes pontos da comunidade, com a participação de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e de setores de Inteligência do 41º BPM. A ação contou ainda com o apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

Além disso, três homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade do Barbante, na Ilha do Governador. Segundo a corporação, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) participaram da ação, que terminou, ainda, com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um fuzil 5.56, carregadores e entorpecentes.



A corporação também realizou uma operação na comunidade do Furquim Mendes, Zona Norte, e no Terreirão, no Recreio, Zona Sudoeste, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, localizar criminosos, recuperar veículos roubados e desobstruir vias públicas.