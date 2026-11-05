'Quem Ama Cuida': Elenice é agredida por Tom ao pedir separação e recorre à polícia

O anúncio de uma separação provoca uma reação violenta em Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 5. Ao contar a Tom que deseja encerrar o casamento, Elenice é agredida por ele. Rosa e Elisa encontram a mulher e a ajudam a procurar a polícia para denunciar o ocorrido.

Enquanto isso, Adriana e Pedro colocam em prática um plano para simular o fim do relacionamento. A movimentação também envolve Tiago, que recebe uma proposta para se unir a Adriana contra Ingrid na disputa pela presidência da joalheria.

Brigitte enfrenta Pilar e afirma que Pedro está ao seu lado.

Bruna acredita que Heitor poderá ajudá-la a esquecer Pedro. Fábia conta a Bartira que a presença de Ademir em sua casa deve permanecer em segredo absoluto.

Adriana procura Tiago para propor seu plano de retomada da presidência da joalheria. No entanto, Pilar surpreende os dois ao encontrá-los juntos.