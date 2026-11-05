Franciny Ehlke anuncia nascimento da primeira filha com Tony Maleh: 'Já sonhava com você'

A influenciadora Franciny Ehlke anunciou o nascimento de sua primeira filha, Zara, fruto do relacionamento com o empresário Tony Maleh. A bebê nasceu na última quarta-feira, 4, na maternidade Pró Matre Paulista, em São Paulo.

A chegada da menina foi celebrada pela influenciadora em uma publicação no Instagram. Ao compartilhar registros da família na maternidade, Franciny escreveu uma mensagem para a filha e falou sobre a experiência de se tornar mãe.

"04.11.26 - a nossa família cresceu. Bem-vinda, Zara. Você é o fruto do amor do seu papai e da sua mamãe, e já chegou tão amada…", iniciou.

Na sequência, a influenciadora contou que ela e o marido já imaginavam como seria a chegada da filha. "Antes de conhecer seu rostinho, a gente já sonhava com você. E agora que você está nos nossos braços, parece que nenhuma palavra é grande o suficiente pra explicar o que sentimos", escreveu.

Franciny também comentou a transformação provocada pela maternidade. "Hoje, junto com você, nasce também uma nova versão de mim: a sua mamãe. A menina que eu fui um dia talvez nem imaginasse que a vida guardava um amor tão bonito pra ela", completou.

Nos stories, a influenciadora voltou a comentar a chegada de Zara e contou que passou o dia emocionada com a filha. Ela também descreveu os primeiros momentos ao lado da bebê e falou sobre a intensidade do sentimento.

"Hoje eu não parei um segundo de me emocionar com a minha filha. Ela é tão linda, meiga, boazinha... Um amor que nem sabia que era possível sentir. Estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo. E me sinto muito diferente, sinto que a Fran de antes nunca mais vai existir", declarou.

As imagens compartilhadas por Franciny mostram a bebê no colo da mãe e no berço da maternidade. A influenciadora também publicou registros ao lado de Tony e de Rafik, de 4 anos, filho do empresário de um relacionamento anterior.

A influenciadora revelou a gravidez em abril, quando publicou fotos ao lado do marido e mostrou uma imagem do ultrassom. Desde então, compartilhou com os seguidores momentos da gestação e a expectativa pela chegada da menina.

Franciny e Tony se casaram em outubro de 2025, em uma cerimônia realizada em Ravello, na Itália. O relacionamento havia sido assumido publicamente em janeiro daquele ano, e o pedido de casamento aconteceu no mês seguinte.