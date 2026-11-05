Dafne Keen, de 'Logan', revela que 'ofereceram cocaína' a ela em Hollywood quando tinha 11 anos

Conhecida por grandes produções como Logan, Deadpool & Wolverine e His Dark Materials, Dafne Keen revelou experiências pouco adequadas para sua idade em festas de Hollywood. Atualmente com 21 anos, a atriz contou em entrevista que lhe ofereceram cocaína e outras drogas em celebrações de encerramentos de filmagens quando ela era apenas uma criança.

"Ofereciam-me cocaína nas festas de encerramento", contou ela ao Inside of You, podcast do também ator Michael Rosenbaum (Smallville). "[Eu era] realmente pequena. Tinha 11, 12, ou 13 anos. Eu via o que aquilo era e dizia 'não tenho o menor interesse nisso'. Eu negava, felizmente."

Segundo Dafne, frequentar confraternizações com estes tipos de excessos na infância e adolescência moldou sua relação com álcool e drogas na vida adulta. "Saio e fico fora de casa até quase 6h da manhã, mas sóbria. Vou pelas vibes, só porque gosto de música, de dançar, de estar com pessoas."

"Eu costumava mentir na adolescência para evitar pressão dos outros. Eu falava 'não quero, obrigada, não quero beber porque já tomei outra coisa mais cedo', [mas estava] completamente sóbria. Sou a pessoa mais certinha do mundo."

A atriz ainda revelou que Hugh Jackman, com quem coestrelou Logan e Deadpool & Wolverine, tomava grandes cuidados com ela nos sets. "Ele me incentivava muito e dava conselhos ótimos. E sempre foi muito carinhoso. Ele é o melhor protagonista que você poderia querer, além de ser o melhor pai em cena", disse ela sobre o astro australiano, dizendo também que o tinha como "figura paterna" em seus trabalhos juntos.

"Ele garantia que ninguém forçasse meus horários, que eu me divertisse no set e que eu não tomasse conhecimento de qualquer tensão que poderia acontecer nos bastidores. Ele sempre foi muito protetor e incrível comigo."

Já parte de grandes franquias, Dafne agora se prepara para sua estreia como a deusa Ártemis na terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que estreia em 10 de novembro no Disney+.