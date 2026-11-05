Kim Kardashian e Naomi Watts elogiam Cauã Reymond em 'Tudo É Justo': 'Cara fantástico'

A carreira internacional de Cauã Reymond não poderia ter começado melhor. Kim Kardashian e Naomi Watts, que contracenam com o brasileiro na segunda temporada de Tudo É Justo, rasgaram elogios ao colega, definindo o ator como "um cara fantástico".

"Ele é uma pessoa incrível, a melhor possível", disse Kim à revista Marie Claire. Na série de Ryan Murphy, Reymond vive Raul Ortiz, guarda-costas da personagem interpretada pela ex-esposa de Kanye West. "Foi um prazer trabalhar com ele. É um cara fantástico e sempre muito bem preparado."

"Além disso, ele é muito gato", brincou Naomi, que também elogiou o trabalho do brasileiro em cena. "Cauã foi ótimo. Acabei de assistir aos primeiros episódios e ele está muito bem no papel", afirmou a atriz duas vezes indicada ao Oscar.

Além de Reymond, Kim e Naomi, a segunda temporada de Tudo É Justo conta ainda com Niecy Nash, Glenn Close e Sarah Paulson em seu elenco.

A série está disponível no Disney+, com novos episódios sendo adicionados toda quarta-feira.