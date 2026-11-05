O que se sabe sobre o assassinato de advogada que era sobrinha-neta de Brigadeiro Faria Lima

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) instaurou inquérito para apurar a morte da advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6. O caso é investigado como feminicídio e vicaricídio.

O principal suspeito é o ex-namorado de Anna Gabriela, o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos. Ele foi preso na noite dessa quarta-feira, 4. A reportagem tenta contato com a defesa. O espaço segue aberto.

A advogada e o filho foram encontrados já sem vida em um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia, na Grande São Paulo, na noite da última terça-feira, 3.

Veja abaixo o que se sabe e ainda falta esclarecer sobre o duplo homicídio:

Como as vítimas foram mortas

Segundo a delegada Mônica Gamboa, titular da Delegacia de Polícia de Cotia, o laudo-preliminar indica que Anna Gabriela e o filho dela tenham morrido por asfixia. Porém, a causa da morte ainda não foi confirmada pela perícia.

"No lixo da residência [onde os corpos foram encontrados] havia uma garrafa de vinho e nós estamos aguardando o resultado do exame toxicológico para saber se as vítimas foram entorpecidas e dopadas", explicou.

Quem é o suspeito e quando ele foi preso

Eric Conrado foi capturado na região do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Ele é ex-namorado de Anna Gabriela e era considerado foragido pela polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o investigado já tinha um mandado de prisão decretado pela Justiça e estava com o nome incluído na lista de procurados pela Interpol.

De acordo com Gamboa, será formalizado na unidade o cumprimento do mandado de prisão.

Mãe de suspeito envolvida

A delegada afirmou que, desde domingo (1º), quando as vítimas desapareceram, a mãe do suspeito manteve contato telefônico com ele.

"A partir da quebra do sigilo telefônico, vimos que Eric esteve em várias chamadas com a genitora, com duração de 20 a 75 minutos. Isso causou certa estranheza, e a mãe passou a ser objeto de análise investigativa", disse.

Gamboa também relatou que a família sabia onde Eric estava escondido.

"Passamos a negociar com os parentes e a defesa para que ele se entregasse. Como isso não ocorreu até o fim do dia, pedimos a prisão temporária da mãe. Com isso, a delegada passou a negociar para que informassem o local onde ele estava", afirmou.

Feminicídio e vicaricídio?

O feminicídio é a morte violenta de uma mulher em razão do gênero ou que tenham sido motivadas por sua condição de sexo feminino.

O vicaricídio é caracterizado pelo assassinato de filhos ou parentes com o objetivo de punir ou atingir mulheres.

As investigações indicam que Raphael tenha sido morto no mesmo contexto de violência da mãe.

Família Faria Lima

Anna Gabriela era sobrinha-bisneta do brigadeiro José Vicente de Faria Lima, que foi prefeito da capital paulista entre 1965 e 1969 e dá nome à famosa avenida na zona oeste.

Também era filha de Paulo Roberto Faria Lima, ex-vereador de São Paulo, e de Márcia Bedinelli Faria Lima. Ela era neta do ex-deputado federal José Roberto Faria Lima.(COM COLABORAÇÃO DE CAIO POSSATI)