Integrantes do BTS citam Anitta, Alok e Jota.Pê para parceria

Uma possível parceria entre o BTS e artistas brasileiros teria nomes conhecidos e uma mistura de ritmos nacionais. Em entrevista à CazéTV, divulgada na terça-feira, 3, os integrantes do grupo sul-coreano citaram Anitta, Alok e Jota.Pê quando questionados sobre quais músicos do Brasil gostariam de conhecer ou convidar para uma colaboração.

A conversa ocorreu durante a passagem da turnê Arirang por São Paulo. O grupo fez três apresentações no MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, marcando seu retorno ao Brasil desde 2019.

Depois de mencionar os artistas, os integrantes começaram a imaginar como seria uma música com influências brasileiras. Jungkook sugeriu que a faixa tivesse uma sonoridade animada, enquanto RM propôs que o grupo experimentasse algo diferente do que já havia feito.

A primeira sugestão veio de J-Hope, que perguntou: "Funk?". RM concordou e acrescentou outro gênero à conversa: "É, funk. Bossa nova também é bem legal".

A possibilidade de trabalhar com bossa nova gerou dúvidas sobre a execução do ritmo. V, nome artístico de Kim Tae-hyung, questionou se o grupo conseguiria reproduzir a sonoridade. RM reconheceu a dificuldade: "Não vai ser fácil para a gente executar".

V, então, sugeriu uma mistura com outro estilo musical: "Mas se tiver um trap por baixo…", comentou, provocando risos entre os colegas. Jimin também demonstrou disposição para experimentar. "Bom, eu adoraria tentar algo novo, já que a gente já está explorando coisas que nunca fez", afirmou.

Quando a conversa se voltou novamente para as referências musicais do Brasil, RM resumiu os estilos que primeiro vêm à cabeça do grupo: "Quando fala de música brasileira, funk e bossa nova são o que vem primeiro à cabeça". V e J-Hope acrescentaram o samba à lista.

V revela que tem ouvido Tom Jobim

O interesse do grupo pela bossa nova também apareceu em outro momento da entrevista. V comentou que costuma ouvir músicas brasileiras e explicou que procurou conhecer mais obras do gênero depois de escutar Wave, composição de Tom Jobim.

"Eu gosto bastante de bossa nova, então acabei procurando e ouvindo várias músicas", contou.

O cantor explicou que não se limita aos sucessos mais conhecidos e costuma salvar as músicas que despertam seu interesse. Ao falar sobre Tom Jobim, destacou o reconhecimento do compositor no gênero.

"Não só aquelas que são superfamosas. Eu só ouço uma música e penso: 'Nossa, essa é muito boa, vou salvar.' Tipo isso. O Tom Jobim, se não me engano, ele é o mais reconhecido da bossa nova", disse.